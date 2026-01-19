В Москве шестерых боевиков ВСУ будут заочно судить за убийства пленных

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Шестеро боевиков ВСУ заочно предстанут перед судом за истязания и убийства пленных российских военнослужащих в Харьковской области на Украине, сообщили в прокуратуре Москвы.
"Сергей Величко, Константин Немичев, Виталий Посохов, Артем Субачев, Андрей и Сергей Янголенко обвиняются по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными и применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)... Уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу заочно", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Правоохранителями установлено, что 25-26 марта 2022 года военнослужащие украинских воинских формирований братья Янголенко, Посохов и Субачев совместно с Немичевым, Величко, а также иными лицами, находясь на территории Малороганского молочного завода в селе Малая Рогань Харьковской области Украины, произвели выстрелы из стрелкового огнестрельного оружия в восьмерых пленных российских военных, в результате чего семеро скончались.
Обвиняемые также в марте 2022 года доставили троих военнопленных РФ в неустановленное место в Харькове, где причинили им колото-резаные ранения, произвели многочисленные выстрелы из ручного стрелкового оружия – погибли двое.
Кроме того, 28 марта 2022 года на территории села Малая Рогань фигуранты нанесли российскому военному множественные удары металлическим предметом, причинив телесные повреждения различной степени тяжести, а также застрелили из стрелкового оружия еще троих российских военнослужащих.
Помимо этого, в период с марта по май 2022 года обвиняемые доставили пятерых пленных российских военных в неустановленное место в Харькове, где неоднократно применяли к ним физическое насилие, нанося множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по различным частям тела, причинив им телесные повреждения различной степени тяжести, один потерпевший скончался.
"В отношении обвиняемых заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, они объявлены в розыск", - заключили в прокуратуре.
СК РФ в декабре сообщало, что фигуранты обвиняются в убийстве 14 пленных российских военнослужащих в Харьковской области в 2022 году, они были объявлены в международных розыск.
