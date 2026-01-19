Рейтинг@Mail.ru
В Москве шестерых боевиков ВСУ будут заочно судить за убийства пленных - РИА Новости, 19.01.2026
15:50 19.01.2026
В Москве шестерых боевиков ВСУ будут заочно судить за убийства пленных
Шестеро боевиков ВСУ заочно предстанут перед судом за истязания и убийства пленных российских военнослужащих в Харьковской области на Украине, сообщили в... РИА Новости, 19.01.2026
происшествия
россия
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве шестерых боевиков ВСУ будут заочно судить за убийства пленных

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Шестеро боевиков ВСУ заочно предстанут перед судом за истязания и убийства пленных российских военнослужащих в Харьковской области на Украине, сообщили в прокуратуре Москвы.
"Сергей Величко, Константин Немичев, Виталий Посохов, Артем Субачев, Андрей и Сергей Янголенко обвиняются по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными и применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)... Уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу заочно", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Правоохранителями установлено, что 25-26 марта 2022 года военнослужащие украинских воинских формирований братья Янголенко, Посохов и Субачев совместно с Немичевым, Величко, а также иными лицами, находясь на территории Малороганского молочного завода в селе Малая Рогань Харьковской области Украины, произвели выстрелы из стрелкового огнестрельного оружия в восьмерых пленных российских военных, в результате чего семеро скончались.
Обвиняемые также в марте 2022 года доставили троих военнопленных РФ в неустановленное место в Харькове, где причинили им колото-резаные ранения, произвели многочисленные выстрелы из ручного стрелкового оружия – погибли двое.
Кроме того, 28 марта 2022 года на территории села Малая Рогань фигуранты нанесли российскому военному множественные удары металлическим предметом, причинив телесные повреждения различной степени тяжести, а также застрелили из стрелкового оружия еще троих российских военнослужащих.
Помимо этого, в период с марта по май 2022 года обвиняемые доставили пятерых пленных российских военных в неустановленное место в Харькове, где неоднократно применяли к ним физическое насилие, нанося множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по различным частям тела, причинив им телесные повреждения различной степени тяжести, один потерпевший скончался.
"В отношении обвиняемых заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, они объявлены в розыск", - заключили в прокуратуре.
СК РФ в декабре сообщало, что фигуранты обвиняются в убийстве 14 пленных российских военнослужащих в Харьковской области в 2022 году, они были объявлены в международных розыск.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В ДНР заочно осудили командира ВСУ за приказ о расстреле военнопленных
11 ноября 2025, 11:25
 
ПроисшествияРоссияХарьковская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныМосковский городской судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
