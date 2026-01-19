Рейтинг@Mail.ru
В Москве выяснят причины проблем с отоплением в доме на Старом Арбате - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/moskva-2068809817.html
В Москве выяснят причины проблем с отоплением в доме на Старом Арбате
В Москве выяснят причины проблем с отоплением в доме на Старом Арбате - РИА Новости, 19.01.2026
В Москве выяснят причины проблем с отоплением в доме на Старом Арбате
Специалисты выясняют причины проблем с отоплением в доме на Старом Арбате в Москве, сообщили РИА Новости в префектуре Центрального административного округа... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T15:03:00+03:00
2026-01-19T15:03:00+03:00
происшествия
москва
марианна вертинская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045677963_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_7fcf24f0ae40046784ea803fe4a1b0c9.jpg
https://ria.ru/20260118/zhkkh-2068567961.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045677963_202:0:2931:2047_1920x0_80_0_0_681a21741eb7ae6ca7717fd43071840c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, марианна вертинская
Происшествия, Москва, Марианна Вертинская
В Москве выяснят причины проблем с отоплением в доме на Старом Арбате

В Москве выясняют причины низкой температуры в доме на Старом Арбате

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРебенок греет руки у батареи в квартире в Москве
Ребенок греет руки у батареи в квартире в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Ребенок греет руки у батареи в квартире в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Специалисты выясняют причины проблем с отоплением в доме на Старом Арбате в Москве, сообщили РИА Новости в префектуре Центрального административного округа столицы.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в доме на Старом Арбате с конца прошлого года не решаются проблемы с отоплением, температура в квартирах у жильцов опускается до плюс 13 градусов. В доме якобы проживает актриса Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Марианна Вертинская, которая и пожаловалась на отсутствие отопления.
"На данный момент специалисты работают и выясняют причины падения температуры. Вопрос на контроле", - рассказали в префектуре.
Денежные купюры и единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В СФ предложили снижать плату за коммуналку при неполном оказании услуг ЖКХ
Вчера, 04:39
 
ПроисшествияМоскваМарианна Вертинская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала