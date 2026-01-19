https://ria.ru/20260119/moskva-2068809817.html
В Москве выяснят причины проблем с отоплением в доме на Старом Арбате
Специалисты выясняют причины проблем с отоплением в доме на Старом Арбате в Москве, сообщили РИА Новости в префектуре Центрального административного округа... РИА Новости, 19.01.2026
происшествия
москва
марианна вертинская
москва
