На юге Москвы реабилитируют Борисовский пруд
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:58 19.01.2026
На юге Москвы реабилитируют Борисовский пруд
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут реабилитацию Борисовского пруда на юге Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и...
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут реабилитацию Борисовского пруда на юге Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Борисовский пруд является одним из крупнейших и старейших водоемов Москвы, территория вокруг него имеет развитую инфраструктуру, в том числе благоустроенный пляж с зонами отдыха, прокат лодок, удобные пешеходные маршруты и велодорожки. Но сейчас водоем находится в неудовлетворительном состоянии, так как на дне накопились большие объемы ила. В связи с этим было принято решение провести его реабилитацию", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что запланирована очистка четырех участков пруда от иловых отложений общим объемом более 20 тысяч кубометров. Мероприятия будут проводиться с использованием плавающего земснаряда без осушения водоема, что позволит сохранить его экосистему.
"Параллельно на одном из участков береговой полосы специалисты развернут мобильную установку по обезвоживанию илового осадка. Очищенная вода будет сбрасываться обратно в водоем, ил вывозиться на специализированные полигоны для утилизации", - уточнил Бирюков.
Он подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.
