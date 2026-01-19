В Москве построили более 290 километров сетей водоснабжения

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Более 290 километров сетей водоснабжения и водоотведения реконструировали и построили в Москве в 2025 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Больше 290 километров сетей водоснабжения и водоотведения реконструировали и построили в Москве в прошлом году", - рассказал Собянин в своем канале в MAX.

Мэр подчеркнул, что без надежной коммунальной инфраструктуры невозможно развитие города. Кроме того, новые сети создают резерв мощностей на будущее.

"В 2025 году мы построили почти 180 километров сетей, реконструировали и отремонтировали больше 110 км старых. В частности, обновили сети на Волгоградском проспекте и Щелковском шоссе во время комплексного благоустройства", - уточнил Собянин.

Он отметил, что строительство и реконструкция сетей идет в основном с применением бестраншейных технологий - это сокращает количество земляных работ.

"Чаще всего для прокладки новых сетей используется метод горизонтально-направленного бурения и щитовой проходки. Для реконструкции - технология "труба в трубе", когда новую трубу протягивают внутрь существующей, а старая труба становится "футляром"", - пояснил Собянин.