В Москве заменили разбитую табличку Политковской

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Временную мемориальную табличку журналистки Анны Политковской установили вместо разбитой на ее доме в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Мемориальная доска на доме Политковской Москве была разбита. Осколки мемориала, установленного на доме на Лесной улице, где она жила и была убита в 2006 году, разбросаны у подъезда №2.

© Фото : Замятин/Telegram Разбитая мемориальная доска Анны Политковской на Лесной улице в Москве © Фото : Замятин/Telegram Разбитая мемориальная доска Анны Политковской на Лесной улице в Москве

Утром в понедельник на стене дома установили временную табличку с той же надписью, которая была на разбитом мемориале.

"В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская", - написано на табличке.

Люди с утра принесли к мемориалу журналистки свежие цветы и зажгли лампадки.

"Я думаю, что ее разбили умышленно. Больше ничего не знаю", - сказал один из жильцов дома, отвечая на вопрос РИА Новости о случившемся.

Политковскую, которая в 2003 году получила премию ОБСЕ "За журналистику и демократию" за профессиональную работу в поддержку "прав человека и свободы средств массовой информации", застрелили в Москве в подъезде ее дома 7 октября 2006 года. Мотивом преступления следствие считает ее журналистскую деятельность, заказчиков убийства не нашли.