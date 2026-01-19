Рейтинг@Mail.ru
В Москве заменили разбитую табличку Политковской
11:57 19.01.2026 (обновлено: 15:15 19.01.2026)
В Москве заменили разбитую табличку Политковской
Временную мемориальную табличку журналистки Анны Политковской установили вместо разбитой на ее доме в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.01.2026
общество
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
Москва, Анна Политковская, Рустам Махмудов, Лом-Али Гайтукаев, ОБСЕ, Московский городской суд
Москва, Анна Политковская, Рустам Махмудов, Лом-Али Гайтукаев, ОБСЕ, Московский городской суд, Общество
Разбитую мемориальную табличку журналистке Анне Политковской в Москве заменили временной
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Разбитую мемориальную табличку журналистке Анне Политковской в Москве заменили временной
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Временную мемориальную табличку журналистки Анны Политковской установили вместо разбитой на ее доме в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Мемориальная доска на доме Политковской в Москве была разбита. Осколки мемориала, установленного на доме на Лесной улице, где она жила и была убита в 2006 году, разбросаны у подъезда №2.
© Фото : Замятин/TelegramРазбитая мемориальная доска Анны Политковской на Лесной улице в Москве
Утром в понедельник на стене дома установили временную табличку с той же надписью, которая была на разбитом мемориале.
"В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская", - написано на табличке.
Люди с утра принесли к мемориалу журналистки свежие цветы и зажгли лампадки.
"Я думаю, что ее разбили умышленно. Больше ничего не знаю", - сказал один из жильцов дома, отвечая на вопрос РИА Новости о случившемся.
Политковскую, которая в 2003 году получила премию ОБСЕ "За журналистику и демократию" за профессиональную работу в поддержку "прав человека и свободы средств массовой информации", застрелили в Москве в подъезде ее дома 7 октября 2006 года. Мотивом преступления следствие считает ее журналистскую деятельность, заказчиков убийства не нашли.
В 2014 году Мосгорсуд приговорил к пожизненным срокам обвиняемых в исполнении убийства Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева. Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили 12, 13,5 и 20 лет колонии строгого режима.
Бывший сотрудник ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков, помогавший убийцам, получил 11 лет заключения.
День памяти журналистов, погибших при исполнении проф. обязанностей
15 декабря 2024, 00:15
День памяти журналистов, погибших при исполнении проф. обязанностей
15 декабря 2024, 00:15
 
МоскваАнна ПолитковскаяРустам МахмудовЛом-Али ГайтукаевОБСЕМосковский городской судОбщество
 
 
