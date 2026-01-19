https://ria.ru/20260119/moskva-2068745405.html
В Москве заменили разбитую табличку Политковской
В Москве заменили разбитую табличку Политковской - РИА Новости, 19.01.2026
В Москве заменили разбитую табличку Политковской
Временную мемориальную табличку журналистки Анны Политковской установили вместо разбитой на ее доме в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T11:57:00+03:00
2026-01-19T11:57:00+03:00
2026-01-19T15:15:00+03:00
москва
анна политковская
рустам махмудов
лом-али гайтукаев
обсе
московский городской суд
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068813073_0:142:3136:1906_1920x0_80_0_0_c4bc170c608ce13c13b9132684c41564.jpg
https://ria.ru/20241215/zhurnalisty-1989003627.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068813073_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_08e980dea3c19e6292a9b81a2c94b209.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анна политковская, рустам махмудов, лом-али гайтукаев, обсе, московский городской суд, общество
Москва, Анна Политковская, Рустам Махмудов, Лом-Али Гайтукаев, ОБСЕ, Московский городской суд, Общество
В Москве заменили разбитую табличку Политковской
Временную мемориальную табличку Политковской установили вместо разбитой
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Временную мемориальную табличку журналистки Анны Политковской установили вместо разбитой на ее доме в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Мемориальная доска на доме Политковской
в Москве
была разбита. Осколки мемориала, установленного на доме на Лесной улице, где она жила и была убита в 2006 году, разбросаны у подъезда №2.
Утром в понедельник на стене дома установили временную табличку с той же надписью, которая была на разбитом мемориале.
"В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская", - написано на табличке.
Люди с утра принесли к мемориалу журналистки свежие цветы и зажгли лампадки.
"Я думаю, что ее разбили умышленно. Больше ничего не знаю", - сказал один из жильцов дома, отвечая на вопрос РИА Новости о случившемся.
Политковскую, которая в 2003 году получила премию ОБСЕ
"За журналистику и демократию" за профессиональную работу в поддержку "прав человека и свободы средств массовой информации", застрелили в Москве в подъезде ее дома 7 октября 2006 года. Мотивом преступления следствие считает ее журналистскую деятельность, заказчиков убийства не нашли.
В 2014 году Мосгорсуд
приговорил к пожизненным срокам обвиняемых в исполнении убийства Рустама Махмудова
и Лом-Али Гайтукаева
. Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов
получили 12, 13,5 и 20 лет колонии строгого режима.
Бывший сотрудник ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков
, помогавший убийцам, получил 11 лет заключения.