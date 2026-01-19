Ракова сообщила о запуске онлайн-консультаций ветеринаров в Москве

https://ria.ru/20260119/moskva-2068736448.html
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Услугу онлайн-консультаций врачей государственных ветклиник запустили в Москве, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В столице для владельцев домашних животных мы запустили услугу телеветеринарии. Теперь москвичи смогут оперативно получить онлайн-консультацию специалистов государственных ветеринарных клиник по аудио- или видеосвязи. Новый онлайн-формат взаимодействия с врачом избавит владельцев домашних животных от необходимости тратить время на дорогу в клинику", - рассказала Ракова.
Заммэра отметила, что благодаря телеветеринарии можно дистанционно получить квалифицированные рекомендации, скорректировать схему лечения питомца после проведенного обследования в ветеринарной клинике. Опытные специалисты смогут проконсультировать по дальнейшему правильному уходу.
"Записаться на онлайн-консультацию можно через привычный интерфейс сервиса "Запись на приём к ветеринарному врачу" на mos.ru, выбрав удобные дату и время. Заранее можно описать причину обращения, прикрепить фото питомца или результаты анализов, с которыми врач сможет ознакомиться. Продолжительность консультации – до 20 минут", - добавила она.
Ракова уточнила, что все данные о проведенном онлайн-приеме будут сохранены в городской ветеринарной системе и доступны владельцу питомца.
"Телеветеринария является значимым дополнением к экосистеме онлайн-сервисов Москвы в сфере ветеринарии, делая заботу о здоровье домашних любимцев более современной, технологичной и ориентированной на комфорт", - подчеркнула заммэра.