В Москве девушку задержали за поджог коробки с петардами под авто

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Москве девушка подложила коробку с петардами под автомобиль и подожгла, она задержана, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.
"Злоумышленница проникла на охраняемую парковку на Дубининской улице, где положила под автомашину организации упаковку петард, после чего подожгла их и скрылась. Один из работников фирмы вовремя заметил огонь, вытащил из-под транспортного средства горящую упаковку и принял меры к тушению", - говорится в публикации канала столичного главка МВД РФ на платформе Max.
В ведомстве добавили, что полицейские задержали подозреваемую - 24-летнюю жительницу Москвы.
Отмечается, что совершить данные действия девушке в одном из мессенджеров велели неизвестные, представившиеся работниками силовых структур.
Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
В Петербурге прооперировали подростка после взрыва петарды
6 января, 22:18