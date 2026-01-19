Рейтинг@Mail.ru
В Москве девушку задержали за поджог коробки с петардами под авто
10:11 19.01.2026 (обновлено: 11:01 19.01.2026)
В Москве девушку задержали за поджог коробки с петардами под авто
В Москве девушку задержали за поджог коробки с петардами под авто - РИА Новости, 19.01.2026
В Москве девушку задержали за поджог коробки с петардами под авто
В Москве девушка подложила коробку с петардами под автомобиль и подожгла, она задержана, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.01.2026
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве девушку задержали за поджог коробки с петардами под авто

В Москве 24-летнюю девушку задержали за поджог коробки с петардами под авто

© МВД России/Max В Москве девушка подложила коробку с петардами под автомобиль и подожгла
 В Москве девушка подложила коробку с петардами под автомобиль и подожгла - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© МВД России/Max
В Москве девушка подложила коробку с петардами под автомобиль и подожгла
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Москве девушка подложила коробку с петардами под автомобиль и подожгла, она задержана, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.
"Злоумышленница проникла на охраняемую парковку на Дубининской улице, где положила под автомашину организации упаковку петард, после чего подожгла их и скрылась. Один из работников фирмы вовремя заметил огонь, вытащил из-под транспортного средства горящую упаковку и принял меры к тушению", - говорится в публикации канала столичного главка МВД РФ на платформе Max.
В ведомстве добавили, что полицейские задержали подозреваемую - 24-летнюю жительницу Москвы.
Отмечается, что совершить данные действия девушке в одном из мессенджеров велели неизвестные, представившиеся работниками силовых структур.
Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В Петербурге прооперировали подростка после взрыва петарды
6 января, 22:18
 
ПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
