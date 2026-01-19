Рейтинг@Mail.ru
Москалькова передала Лубинцу список украинских военнопленных - РИА Новости, 19.01.2026
12:22 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/moskalkova-2068755945.html
Москалькова передала Лубинцу список украинских военнопленных
Москалькова передала Лубинцу список украинских военнопленных - РИА Новости, 19.01.2026
Москалькова передала Лубинцу список украинских военнопленных
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что передала омбудсмену Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу список украинских военных,... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T12:22:00+03:00
2026-01-19T12:22:00+03:00
россия
украина
татьяна москалькова
дмитрий лубинец
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028411907_0:70:3003:1759_1920x0_80_0_0_6f0f84248f509951746fb1e556e079d6.jpg
https://ria.ru/20260117/ukraina-2068513908.html
россия
украина
россия, украина, татьяна москалькова, дмитрий лубинец, верховная рада украины
Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Дмитрий Лубинец, Верховная Рада Украины
Москалькова передала Лубинцу список украинских военнопленных

Москалькова передала Лубинцу список украинских военных, находящихся в России

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что передала омбудсмену Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу список украинских военных, находящихся в РФ, которых могут освободить в рамках обмена в ближайшее время.
"Передала омбудсмену Украины список украинских военнослужащих, находящихся на территории России, которых можно было бы освободить в рамках обмена в ближайшее время. Ждем предложений от украинской стороны", - сказала она журналистам.
Москалькова также отметила, что на встрече поставила вопрос о необходимости репатриации российских раненых военнопленных в соответствии с Женевской конвенцией.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Москалькова: Киев выдвигает неприемлемые условия возвращения 12 россиян
РоссияУкраинаТатьяна МоскальковаДмитрий ЛубинецВерховная Рада Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
