Москалькова передала Лубинцу список украинских военнопленных

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что передала омбудсмену Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу список украинских военных, находящихся в РФ, которых могут освободить в рамках обмена в ближайшее время.