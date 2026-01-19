Мошенники готовятся атаковать компании в России на фоне повышения НДС

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Мошенники готовятся атаковать российские компании на фоне повышения базовой ставки НДС до 22% - они начали создавать тематические домены, которые маскируются под программы господдержки, рассказали РИА Новости в компании "Кросс технолоджис".

"Бизнес столкнется с новой волной мошенничества, привязанной к переходу на повышенную базовую ставку НДС, в начале 2026 года. Специалисты ... фиксируют массовую регистрацию тематических доменов, маскирующихся под программы господдержки", - сказали в компании.

Как предполагают эксперты, злоумышленники под видом финансовой поддержки бизнеса в переходный период будут пытаться получить доступ к банковским счетам и сервисам компаний. Типовой сценарий выглядит так: мошенники связываются с представителями бизнеса от имени государственных органов по вопросам "господдержки", "переходного периода на повышенную ставку НДС", "компенсаций для бизнеса" и требуют срочно проверить данные, авторизоваться в сервисе или привязать банковский счет.

Так, специалисты обнаружили ряд доменов, которые в дальнейшем могут использоваться для фишинговых сайтов, почтовых сервисов для рассылки фишинговых писем. В них содержатся такие фразы, как b2b-gospodderzka, clients-gospodderzka, gospodderzka, mail-gospodderzka, pochta-gospodderzka.

Больше остальных таким кибератакам подвержены компании малого и среднего бизнеса, в которых низкий уровень информационной безопасности. Ключевыми рисками для бизнеса являются компрометация B2B-онлайн-банкинга, утечка учетных данных бухгалтерии и финдирекции, последующие платежные мошенничества и хищения.

"Любые меры поддержки необходимо проверять только через официальные сайты ведомств и банков. Любые "переходные выплаты" по НДС по умолчанию считать подозрительными. 2026 год обещает быть непростым - мошенники традиционно адаптируются к налоговым и регуляторным изменениям быстрее всех", - прокомментировал руководитель сервиса Smart Business Alert (SBA) компании Сергей Трухачев.