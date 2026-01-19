Рейтинг@Mail.ru
Эксперт призвал ЦБ дать банкам интерпретацию мошеннических операций - РИА Новости, 19.01.2026
16:20 19.01.2026 (обновлено: 16:21 19.01.2026)
Эксперт призвал ЦБ дать банкам интерпретацию мошеннических операций
Эксперт призвал ЦБ дать банкам интерпретацию мошеннических операций
Банкам в России необходимо дать более чёткие рекомендации ЦБ по трактовке применения критериев мошеннических операций, таким мнением поделился с РИА Новости... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T16:20:00+03:00
2026-01-19T16:21:00+03:00
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
национальная технологическая инициатива (нти)
россия
2026
россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), национальная технологическая инициатива (нти)
Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Национальная технологическая инициатива (НТИ)
Эксперт призвал ЦБ дать банкам интерпретацию мошеннических операций

Достов: ЦБ нужно дать банкам точную интерпретацию мошеннических операций

Здание Центрального Банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Банкам в России необходимо дать более чёткие рекомендации ЦБ по трактовке применения критериев мошеннических операций, таким мнением поделился с РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов.
С 1 января 2026 года список на подозрение в мошеннических операциях расширился еще сильнее. Так, под блокировку можно будет попасть за отправку денег другому человеку после того, как был проведен перевод себе крупной суммы, при попытках внесения наличных на счет человека с использованием цифровой карты через банкомат, при использовании клиентом нетипичного для него программного обеспечения или провайдера связи при подключении к онлайн-банкингу и при совпадении информации о получателе цифрового рубля с данными, указанными в реестре переводов без согласия клиента.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В МВД показали рассылку мошенников с запросом на обновление почты
Вчера, 08:58
В ноябре прошлого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России фиксирует рост жалоб на необоснованную блокировку счетов, это свидетельствует о том, что где-то перегнули палку в борьбе с мошенничеством. Набиуллина также подчеркнула, что в таких ситуациях важно принять все меры, чтобы у добросовестных людей средства не блокировались.
"Я не думаю, что решение - в смягчении критериев, скорее, ЦБ стоит дать рекомендации по их более точной интерпретации", - сказал Достов.
Эксперт отметил, что острота проблемы, вероятно, будет снижаться по мере того, как алгоритмы банков научатся лучше отличать реальный пример мошенничества от схожих паттернов добросовестных пользователей.
Также Достов добавил, что проблема необоснованной блокировки счетов достаточно массовая. "Для справедливости отметим, что она не новая - попасть на ошибочную блокировку можно было и раньше", - пояснил эксперт.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
МВД предупредило о новой схеме мошенников с совместными поездками
18 января, 11:11
 
РоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Национальная технологическая инициатива (НТИ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
