В Московском регионе температура ночью опускалась до минус 19 градусов - РИА Новости, 19.01.2026
07:46 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/moroz-2068688216.html
В Московском регионе температура ночью опускалась до минус 19 градусов
В Московском регионе температура ночью опускалась до минус 19 градусов
2026-01-19T07:46:00+03:00
2026-01-19T07:46:00+03:00
В Московском регионе температура ночью опускалась до минус 19 градусов

В Московском регионе в ночь на понедельник ударили морозы до минус 19 градусов

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Минувшей ночью минимальная температура воздуха в Москве составила минус 8,3 градуса, на юге столичного региона ударил мороз до минус 19,6 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Минувшей ночью в Москве, на опорной столичной метеостанции ВДНХ, минимальная температура воздуха составила минус 8,3 градуса. В Подмосковье разброс температур колебался от минус 7,7 - в Железнодорожном, до минус 19,6 - на юге, в Серебряных Прудах", - рассказал Тишковец.
В Москве ожидаются морозы до минус 33 градусов
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)ЖелезнодорожныйЕвгений ТишковецНовый год
 
 
