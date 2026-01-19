https://ria.ru/20260119/moroz-2068688216.html
В Московском регионе температура ночью опускалась до минус 19 градусов
В Московском регионе температура ночью опускалась до минус 19 градусов - РИА Новости, 19.01.2026
В Московском регионе температура ночью опускалась до минус 19 градусов
Минувшей ночью минимальная температура воздуха в Москве составила минус 8,3 градуса, на юге столичного региона ударил мороз до минус 19,6 градусов, сообщил РИА...
общество
москва
московская область (подмосковье)
железнодорожный
евгений тишковец
новый год
москва
московская область (подмосковье)
железнодорожный
В Московском регионе температура ночью опускалась до минус 19 градусов
В Московском регионе в ночь на понедельник ударили морозы до минус 19 градусов