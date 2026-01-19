https://ria.ru/20260119/moment-2068828744.html
Появились кадры с моментом взрыва в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре
Появились кадры с моментом взрыва в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре - РИА Новости, 19.01.2026
Появились кадры с моментом взрыва в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре
Момент взрыва учебно-имитационной гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре, где пострадали 24 человека, попал на видео. РИА Новости, 19.01.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Момент взрыва учебно-имитационной гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре, где пострадали 24 человека, попал на видео.
Кадры опубликовал Telegram-канал Сыктывкар№1. На видео попало занятие, которое проходило в помещении, где, судя по обстановке, шел ремонт. В какой-то момент раздается хлопок, после которого возникает возгорание. Некоторые участники занятия пытаются потушить огонь. Примерно через минуту раздается второй хлопок и огонь усиливается.
Минздрав Коми
сообщил в понедельник, что в результате инцидента в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре
пострадали 24 человека.
Как сообщала пресс-служба СУСК РФ
по Коми, 15 января в ходе планового учебного занятия со слушателями один из преподавателей центра профподготовки МВД в Сыктывкаре привел в действие учебно-имитационную гранату. В субботу суд отправил преподавателя под домашний арест по обвинению в превышении должностных полномочий.
В субботу пресс-служба СУСК РФ по Коми сообщала, что задержан и начальник центра профподготовки МВД в Сыктывкаре. Как установило следствие во время расследования уголовного дела о халатности, возбужденного по факту инцидента, он дал разрешение на проведение занятия в актовом зале, зная о том, что там идет ремонт, и в помещении находятся легковоспламеняющиеся материалы.