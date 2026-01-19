Появились кадры с моментом взрыва в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре

Кадры опубликовал Telegram-канал Сыктывкар№1. На видео попало занятие, которое проходило в помещении, где, судя по обстановке, шел ремонт. В какой-то момент раздается хлопок, после которого возникает возгорание. Некоторые участники занятия пытаются потушить огонь. Примерно через минуту раздается второй хлопок и огонь усиливается.

В субботу пресс-служба СУСК РФ по Коми сообщала, что задержан и начальник центра профподготовки МВД в Сыктывкаре. Как установило следствие во время расследования уголовного дела о халатности, возбужденного по факту инцидента, он дал разрешение на проведение занятия в актовом зале, зная о том, что там идет ремонт, и в помещении находятся легковоспламеняющиеся материалы.