Стояногло обвинил молдавскую прокуратуру в бездействии

КИШИНЕВ, 19 янв – РИА Новости. Генеральная прокуратура Молдавии не дала надлежащей правовой оценки нарушениям при обращении с беспилотником, признанным вещественным доказательством по делу о незаконном пересечении воздушного пространства, Генеральная прокуратура Молдавии не дала надлежащей правовой оценки нарушениям при обращении с беспилотником, признанным вещественным доказательством по делу о незаконном пересечении воздушного пространства, сообщил бывший руководитель ведомства, депутат от оппозиционного блока "Альтернатива" Александр Стояногло.

Молдавии Ранее молдавский МИД сообщал, что вызвал назначенного посла России Олега Озерова после пролета шести беспилотных аппаратов над различными районами республики утром 25 ноября, один из которых, по данным ведомства, обнаружили на крыше подсобного строения в населенном пункте Нижние Кухурешты Флорештского района. Во время визита Озерова сотрудники МИД разместили на ступеньках здания дрон, который правоохранительные органы признали вещественным доказательством по делу о незаконном пересечении воздушного пространства, и предъявило его дипломату вместе с нотой протеста. Озеров тогда заявил, что в ходе встречи представители МИД Молдавии не представили никаких доказательств, что пролетевший над республикой дрон был российского производства.

"Вместо дачи правовой оценки выявленным нарушениям, установления ответственности и разъяснения мер по восстановлению законности прокуратура ограничилась формальным изложением событий. Надзорный орган фактически не реализовал свой мандат, хотя речь идет о деле, которое сами власти отнесли к инцидентам с потенциальными рисками для безопасности", - написал Стояногло в своем Telegram-канале.

Он отметил, что последовательность действий правоохранительных органов показывает, что проверка обстоятельств демонстрации беспилотника началась с опозданием. "Проверка факта его демонстрации на ступенях МИД была инициирована лишь спустя ещё десять дней. Иными словами, шоу было организовано оперативно, а уголовное производство - с недопустимым опозданием", - указал бывший генпрокурор.

Согласно официальному ответу генеральной прокуратуры, на который ссылается Стояногло, 25 ноября 2025 года беспилотник незаконно пересек воздушное пространство Молдавии в районе села Нижние Кухурешты Флорештского района, после чего полиция признала аппарат вещественным доказательством и передала его на хранение в специализированное подразделение Генерального инспектората полиции. Уже 26 ноября беспилотник без опечатывания и установленного процессуального режима выставили на ступенях здания МИД.

Инспекторат полиции района Флорешты возбудил уголовное дело по факту незаконного пересечения воздушного пространства только 4 декабря 2025 года, то есть через девять дней после инцидента, следует из ответа прокуратуры, цитируемого Стояногло. Проверка обстоятельств публичной демонстрации дрона у здания министерства началась 14 декабря, когда Инспекторат полиции Буюкань распорядился изучить этот эпизод. Стояногло утверждает, что эти даты указывают на "запаздывание уголовного преследования" по сравнению с оперативной организацией публичной демонстрации беспилотника.