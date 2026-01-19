Рейтинг@Mail.ru
Стояногло обвинил молдавскую прокуратуру в бездействии - РИА Новости, 19.01.2026
15:37 19.01.2026
Стояногло обвинил молдавскую прокуратуру в бездействии
Генеральная прокуратура Молдавии не дала надлежащей правовой оценки нарушениям при обращении с беспилотником, признанным вещественным доказательством по делу о... РИА Новости, 19.01.2026
в мире
молдавия
россия
кишинев
александр стояногло
олег озеров
молдавия
россия
кишинев
в мире, молдавия, россия, кишинев, александр стояногло, олег озеров
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Александр Стояногло, Олег Озеров
Стояногло обвинил молдавскую прокуратуру в бездействии

Стояногло: прокуратура Молдавии не дала правовой оценки инциденту с БПЛА

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Молдавии в Кишиневе
Здание Генеральной прокуратуры Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 янв – РИА Новости. Генеральная прокуратура Молдавии не дала надлежащей правовой оценки нарушениям при обращении с беспилотником, признанным вещественным доказательством по делу о незаконном пересечении воздушного пространства, сообщил бывший руководитель ведомства, депутат от оппозиционного блока "Альтернатива" Александр Стояногло.
Ранее молдавский МИД сообщал, что вызвал назначенного посла России в Молдавии Олега Озерова после пролета шести беспилотных аппаратов над различными районами республики утром 25 ноября, один из которых, по данным ведомства, обнаружили на крыше подсобного строения в населенном пункте Нижние Кухурешты Флорештского района. Во время визита Озерова сотрудники МИД разместили на ступеньках здания дрон, который правоохранительные органы признали вещественным доказательством по делу о незаконном пересечении воздушного пространства, и предъявило его дипломату вместе с нотой протеста. Озеров тогда заявил, что в ходе встречи представители МИД Молдавии не представили никаких доказательств, что пролетевший над республикой дрон был российского производства.
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Экс-премьер Молдавии прокомментировал скандал с беспилотником
29 ноября 2025, 13:27
"Вместо дачи правовой оценки выявленным нарушениям, установления ответственности и разъяснения мер по восстановлению законности прокуратура ограничилась формальным изложением событий. Надзорный орган фактически не реализовал свой мандат, хотя речь идет о деле, которое сами власти отнесли к инцидентам с потенциальными рисками для безопасности", - написал Стояногло в своем Telegram-канале.
Он отметил, что последовательность действий правоохранительных органов показывает, что проверка обстоятельств демонстрации беспилотника началась с опозданием. "Проверка факта его демонстрации на ступенях МИД была инициирована лишь спустя ещё десять дней. Иными словами, шоу было организовано оперативно, а уголовное производство - с недопустимым опозданием", - указал бывший генпрокурор.
Согласно официальному ответу генеральной прокуратуры, на который ссылается Стояногло, 25 ноября 2025 года беспилотник незаконно пересек воздушное пространство Молдавии в районе села Нижние Кухурешты Флорештского района, после чего полиция признала аппарат вещественным доказательством и передала его на хранение в специализированное подразделение Генерального инспектората полиции. Уже 26 ноября беспилотник без опечатывания и установленного процессуального режима выставили на ступенях здания МИД.
Инспекторат полиции района Флорешты возбудил уголовное дело по факту незаконного пересечения воздушного пространства только 4 декабря 2025 года, то есть через девять дней после инцидента, следует из ответа прокуратуры, цитируемого Стояногло. Проверка обстоятельств публичной демонстрации дрона у здания министерства началась 14 декабря, когда Инспекторат полиции Буюкань распорядился изучить этот эпизод. Стояногло утверждает, что эти даты указывают на "запаздывание уголовного преследования" по сравнению с оперативной организацией публичной демонстрации беспилотника.
На территории Молдавии неоднократно обнаруживали обломки беспилотников. Такие случаи фиксировались под Каушанами, Криулянами, Рышканами, а также в Кишиневе.
Посол РФ в Молдавии Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Посол России в Кишиневе прокомментировал версию о дроне под Флорештами
26 ноября 2025, 17:00
 
В миреМолдавияРоссияКишиневАлександр СтояноглоОлег Озеров
 
 
