Молдавия начала процедуру выхода из СНГ

Молдавия с 2022 года игнорирует заседания Содружества, а также ЕАЭС , при котором имеет статус наблюдателя. Власти выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Санду заявляла, что республика продолжает приводить международную правовую базу "в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции". К концу прошлого года страна разорвала уже 67 из 255 документов, подписанных в рамках СНГ.