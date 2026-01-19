Рейтинг@Mail.ru
20:50 19.01.2026 (обновлено: 21:38 19.01.2026)
Молдавия начала процедуру выхода из СНГ
Министерство иностранных дел Молдавии работает над денонсацией соглашений, лежащих в основе создания СНГ, сообщил глава МИД Михай Попшой. РИА Новости, 19.01.2026
КИШИНЕВ, 19 янв — РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии работает над денонсацией соглашений, лежащих в основе создания СНГ, сообщил глава МИД Михай Попшой.
"С денонсацией этих трех основополагающих соглашений Республика Молдова официально перестанет быть частью СНГ. И этот процесс уже начался. Мы приняли это решение недавно. Начался процесс утверждения", — сказал он в эфире Radio Moldova.
По его словам, документы о денонсации поступят на рассмотрение после начала новой парламентской сессии, их могут рассмотреть к середине февраля. Если законодательный орган одобрит денонсацию, а затем их утвердит президент Майя Санду, Молдавия перестанет быть частью СНГ.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания Содружества, а также ЕАЭС, при котором имеет статус наблюдателя. Власти выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Санду заявляла, что республика продолжает приводить международную правовую базу "в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции". К концу прошлого года страна разорвала уже 67 из 255 документов, подписанных в рамках СНГ.
Оппозиция критикует государственный курс на разрыв соглашений, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей. В свою очередь, бывший президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявлял, что политика нынешнего руководства противоречит национальным интересам и не соответствует желаниям большинства граждан.
