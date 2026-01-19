Рейтинг@Mail.ru
Мишустин: правительство готово работать с депутатами по ежегодному отчету
17:37 19.01.2026
Мишустин: правительство готово работать с депутатами по ежегодному отчету
политика, россия, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным подчеркнул готовность правительства к совместной работе с депутатами в рамках подготовки к отчету в Госдуме, сообщила пресс-служба кабмина.
Отмечается, что стороны обсудили подготовку ежегодного отчета правительства в Госдуме, а также запланировали традиционные встречи с представителями думских фракций.
"Михаил Мишустин подчеркнул готовность правительства к совместной с депутатами работе в рамках подготовки к отчету", - рассказали в пресс-службе.
Мишустин встретился с Володиным
Заголовок открываемого материала