В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ в Хорлах

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Семь пострадавших при атаке ВСУ в Хорлах остаются в больницах, их состояние оценивается как средней тяжести с тенденцией к улучшению, рассказал РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.