В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ в Хорлах
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ в Хорлах - РИА Новости, 19.01.2026
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ в Хорлах
Семь пострадавших при атаке ВСУ в Хорлах остаются в больницах, их состояние оценивается как средней тяжести с тенденцией к улучшению, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.01.2026
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ в Хорлах
Минздрав: семь пострадавших при атаке ВСУ в Хорлах остаются в больницах