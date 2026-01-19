Минпромторг показал полностью импортозамещенный серийный Superjet

"Полки из прочного и легкого материала имеют монолитность, отсутствует дребезжание", — рассказал ведущий инженер по летным испытаниям, бортовой оператор ПАО "Яковлев" Владислав Тюрин.

Этот самолет представят на выставке Wings India 2026 в конце января.

SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный борт, созданный по программе импортозамещения систем и компонентов. Он стал еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся самолетов типа Superjet.