Минпромторг показал полностью импортозамещенный серийный Superjet

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Минпромторг показал импортозамещенный самолет Superjet, полностью собранный по серийной технологии.
© Фото : Минпромторг России/TelegramПолностью собранный по серийной технологии импортозамещенный самолет Superjet 100
"Полки из прочного и легкого материала имеют монолитность, отсутствует дребезжание", — рассказал ведущий инженер по летным испытаниям, бортовой оператор ПАО "Яковлев" Владислав Тюрин.
Этот самолет представят на выставке Wings India 2026 в конце января.
SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный борт, созданный по программе импортозамещения систем и компонентов. Он стал еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся самолетов типа Superjet.
В сентябре 2025-го лайнер совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре. В этом году ожидаются поставки 12 таких экземпляров.