10:22 19.01.2026 (обновлено: 11:51 19.01.2026)
Минпромторг показал полностью импортозамещенный серийный Superjet
Минпромторг показал полностью импортозамещенный серийный Superjet

Минпромторг показал импортозамещенный Superjet, собранный по серийной технологии

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Минпромторг показал импортозамещенный самолет Superjet, полностью собранный по серийной технологии.
Для дополнительного комфорта на пассажирских креслах установили подголовники. Основные панели и полки интерьера изготавливает компания "Авиационные интерьеры" в Казани, а кресла — ОКБ "Аэрокосмические системы" в Дубне.
"Полки из прочного и легкого материала имеют монолитность, отсутствует дребезжание", — рассказал ведущий инженер по летным испытаниям, бортовой оператор ПАО "Яковлев" Владислав Тюрин.
Этот самолет представят на выставке Wings India 2026 в конце января.
SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный борт, созданный по программе импортозамещения систем и компонентов. Он стал еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся самолетов типа Superjet.
В сентябре 2025-го лайнер совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре. В этом году ожидаются поставки 12 таких экземпляров.
 
