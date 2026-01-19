В Госдуме планируют в феврале рассмотреть проекты о медосмотре мигрантов

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Госдума может в феврале рассмотреть законопроекты о совершенствовании системы медосвидетельствования иностранных граждан, ответственности за уклонение от прохождения осмотра и подделку медицинских документов, сообщил РИА Новости источник в палате парламента.

« "Законопроекты о совершенствовании системы медосвидетельствования иностранцев, ответственности за уклонение от освидетельствования и подделку медицинских документов мигрантов включены в программу работы на февраль", - говорится в сообщении.

Авторами законопроектов выступили депутаты Госдумы во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным

Внесенными инициативами, в частности, предусматривается сокращение обязательного срока для прохождения медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней со дня въезда для всех иностранных граждан, приехавших в нашу страну на срок более 90 дней, введение обязанности медицинских организаций размещать в единой информационной системе здравоохранения такие медзаключения, а также необходимость их направления в МВД России.

При этом в случае выявления инфекционного заболевания у иностранного гражданина предлагается установить обязанность медицинских организаций незамедлительно информировать об этом Роспотребнадзор в целях оперативной депортации приезжего.

Кроме того, депутаты предложили установить штрафы в случае уклонения иностранных граждан от прохождения медосвидетельствования - с возможностью их выдворения по решению суда - или за нарушение порядка его проведения.

Поправками в УК РФ предлагается введение повышенной ответственности за подделку и оборот поддельных официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также учет последствия в виде массового заражения людей как тяжкого и влекущего наказание от четырех до восьми лет лишения свободы.