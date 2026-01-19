Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области мигрантам запретили работать дворниками - РИА Новости, 19.01.2026
15:19 19.01.2026
В Самарской области мигрантам запретили работать дворниками
Власти Самарской области расширили перечень профессий, в которых запретили работать иностранцам на основании патента, включив в него дворников в школах,...
самарская область
Новости
В Самарской области мигрантам запретили работать дворниками

Самарские власти запретили мигрантам работать дворниками в школах и детсадах

САМАРА, 19 янв - РИА Новости. Власти Самарской области расширили перечень профессий, в которых запретили работать иностранцам на основании патента, включив в него дворников в школах, общественном транспорте и столовых.
Ранее в Самарской области вводился запрет на работу иностранцев по патентам в легковом такси, сфере образования, аптеках и в агентствах по подбору персонала. Также мигрантам запретили работать на производстве детского питания, хлебобулочных изделий и в сфере торговли алкоголем и табачной продукцией.
В новом постановлении губернатора Самарской области, размещенном на сайте правительства региона, теперь указано порядка 120 кодов из общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), по которым нельзя привлекать на работу иностранцев. Теперь работодатели не смогут трудоустроить мигрантов дворниками в школы, детские сады, колледжи, а также в общественный транспорт, столовые и общежития.
Помимо этого, мигрантам запрещается работать на производствах беспилотных авиасистем, реактивных двигателей, а также частей летательных и космических аппаратов. Также иностранцев нельзя привлекать на работу, связанную с различными научными исследованиями.
Вид на город Омск - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В Омской области увеличили число сфер, закрытых для труда мигрантов
24 декабря 2025, 18:56
 
ОбществоСамарская областьМигранты
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
