КНР призвала США не раздувать "китайскую угрозу" в ситуации с Гренландией

ПЕКИН, 19 янв - РИА Новости. США должны прекратить использовать так называемую "китайскую угрозу" в качестве предлога для преследования своих личных интересов, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя ситуацию вокруг Гренландии.