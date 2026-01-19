КНР призвала США не раздувать "китайскую угрозу" в ситуации с Гренландией

ПЕКИН, 19 янв - РИА Новости. США должны прекратить использовать так называемую "китайскую угрозу" в качестве предлога для преследования своих личных интересов, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя ситуацию вокруг Гренландии.
В субботу президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндиииз-за их позиции по Гренландии. Тариф вступит в силу 1 февраля и составит 10%, а с июня вырастет до 25%. Он будет действовать против всех товаров до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами. Ранее Трамп также заявил, что Дания не в состоянии ничего сделать, чтобы помешать России и Китаю, если они захотят, взять под контроль Гренландию.
"Мы призываем США прекратить использовать так называемую "китайскую угрозу" в качестве предлога для преследования собственных интересов", - сказал дипломат.
Го Цзякунь подчеркнул, что Китай неоднократно заявлял о своей позиции по гренландскому вопросу. "Международное право, основанное на целях и принципах Устава ООН, является фундаментом нынешнего международного порядка и должно соблюдаться", - указал он.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.