Мерц выразил соболезнования в связи с крушением поездов в Испании - РИА Новости, 19.01.2026
11:28 19.01.2026
Мерц выразил соболезнования в связи с крушением поездов в Испании
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в понедельник выразил соболезнования родным и близким жертв трагедии в провинции Кордова на юге Испании, где в результате схода с... РИА Новости, 19.01.2026
в мире
испания
германия
кордова
фридрих мерц
столкновение поездов в испании
в мире, испания, германия, кордова, фридрих мерц, столкновение поездов в испании
В мире, Испания, Германия, Кордова, Фридрих Мерц, Столкновение поездов в Испании
Мерц выразил соболезнования в связи с крушением поездов в Испании

Мерц выразил соболезнования в связи со сходом скоростных поездов в Испании

© REUTERS / Susana VeraЭкстренные службы на месте столкновения поездов в Испании
Экстренные службы на месте столкновения поездов в Испании - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© REUTERS / Susana Vera
Экстренные службы на месте столкновения поездов в Испании
БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в понедельник выразил соболезнования родным и близким жертв трагедии в провинции Кордова на юге Испании, где в результате схода с рельсов скоростных поездов погибли несколько десятков человек.
Ранее радиостанция COPE сообщила, что число погибших в результате схода скоростных поездов в Испании выросло до 39. Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что число погибших может увеличиться.
"Новость о серьезном крушении поездов в Адамусе (муниципалитет в провинции Кордова – ред.) потрясла меня. Мои мысли с семьями и близкими жертв. Мои искренние соболезнования вам. Я желаю пострадавшим сил и скорейшего выздоровления. В этот час Германия стоит на стороне Испании", - написал Мерц на своей странице в социальной сети Х.
По данным телерадиокомпании RTVE, авария произошла около 19.40 (21.40 мск) 18 января, когда поезд, следовавший по маршруту "Малага - Мадрид" и перевозивший 317 пассажиров, сошел с рельсов и выехал на соседний путь. По этому пути следовал поезд, отправившийся из Мадрида в Уэльву, который также сошел с рельсов.
Место столкновения скоростных поездов в Испании - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
СМИ: проверка сошедшего поезда в Испании прошла за несколько дней до ЧП
В миреИспанияГерманияКордоваФридрих МерцСтолкновение поездов в Испании
 
 
