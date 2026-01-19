https://ria.ru/20260119/merts-2068733894.html
Мерц выразил соболезнования в связи с крушением поездов в Испании
Мерц выразил соболезнования в связи с крушением поездов в Испании - РИА Новости, 19.01.2026
Мерц выразил соболезнования в связи с крушением поездов в Испании
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в понедельник выразил соболезнования родным и близким жертв трагедии в провинции Кордова на юге Испании, где в результате схода с... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T11:28:00+03:00
2026-01-19T11:28:00+03:00
2026-01-19T11:28:00+03:00
в мире
испания
германия
кордова
фридрих мерц
столкновение поездов в испании
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068732675_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_c357660f3e82d48ee1b8effb418f5941.jpg
https://ria.ru/20260119/ispaniya-2068713053.html
испания
германия
кордова
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068732675_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f4d0cc0bc93a3573ad9d0b7a17613edd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, германия, кордова, фридрих мерц, столкновение поездов в испании
В мире, Испания, Германия, Кордова, Фридрих Мерц, Столкновение поездов в Испании
Мерц выразил соболезнования в связи с крушением поездов в Испании
Мерц выразил соболезнования в связи со сходом скоростных поездов в Испании
БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в понедельник выразил соболезнования родным и близким жертв трагедии в провинции Кордова на юге Испании, где в результате схода с рельсов скоростных поездов погибли несколько десятков человек.
Ранее радиостанция COPE сообщила, что число погибших в результате схода скоростных поездов в Испании выросло до 39. Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что число погибших может увеличиться.
"Новость о серьезном крушении поездов в Адамусе (муниципалитет в провинции Кордова – ред.) потрясла меня. Мои мысли с семьями и близкими жертв. Мои искренние соболезнования вам. Я желаю пострадавшим сил и скорейшего выздоровления. В этот час Германия стоит на стороне Испании", - написал Мерц на своей странице в социальной сети Х
.
По данным телерадиокомпании RTVE, авария произошла около 19.40 (21.40 мск) 18 января, когда поезд, следовавший по маршруту "Малага - Мадрид" и перевозивший 317 пассажиров, сошел с рельсов и выехал на соседний путь. По этому пути следовал поезд, отправившийся из Мадрида в Уэльву, который также сошел с рельсов.