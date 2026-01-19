Мерц выразил соболезнования в связи с крушением поездов в Испании

БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в понедельник выразил соболезнования родным и близким жертв трагедии в провинции Кордова на юге Испании, где в результате схода с рельсов скоростных поездов погибли несколько десятков человек.

Ранее радиостанция COPE сообщила, что число погибших в результате схода скоростных поездов в Испании выросло до 39. Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что число погибших может увеличиться.

"Новость о серьезном крушении поездов в Адамусе (муниципалитет в провинции Кордова – ред.) потрясла меня. Мои мысли с семьями и близкими жертв. Мои искренние соболезнования вам. Я желаю пострадавшим сил и скорейшего выздоровления. В этот час Германия стоит на стороне Испании", - написал Мерц на своей странице в социальной сети Х