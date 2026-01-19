Рейтинг@Mail.ru
МAX стал предупреждать о звонках с незнакомых номеров
14:38 19.01.2026 (обновлено: 15:02 19.01.2026)
МAX стал предупреждать о звонках с незнакомых номеров
МAX стал предупреждать о звонках с незнакомых номеров
россия
google
мессенджер max
технологии
россия
россия, google, мессенджер max, технологии
МAX стал предупреждать о звонках с незнакомых номеров

© РИА Новости
© РИА Новости
Мессенджер MAX. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Национальная платформа Мах стала предупреждать пользователей о звонках с незнакомых номеров - в приложении высвечивается уведомление "Нет в контактах", говорится в релизе платформы.
«
"Max предупредит о звонках с незнакомых номеров. Во время вызова от неизвестного абонента пользователи мессенджера увидят уведомление "Нет в контактах". Если незнакомец звонит не из России - на экране будет отображен регион входящего звонка", - сказано в релизе.
Для того, чтобы включить эту функцию, нужно обновить приложение. Уведомление будет высвечиваться во время звонка рядом с именем несохраненного в контактах абонента.
VK в марте прошлого года запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Национальный мессенджер на базе Мах развивает "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
РоссияGoogleМессенджер MaxТехнологии
 
 
