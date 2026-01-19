МAX стал предупреждать о звонках с незнакомых номеров

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Национальная платформа Мах стала предупреждать пользователей о звонках с незнакомых номеров - в приложении высвечивается уведомление "Нет в контактах", говорится в релизе платформы.
"Max предупредит о звонках с незнакомых номеров. Во время вызова от неизвестного абонента пользователи мессенджера увидят уведомление "Нет в контактах". Если незнакомец звонит не из России - на экране будет отображен регион входящего звонка", - сказано в релизе.
Для того, чтобы включить эту функцию, нужно обновить приложение. Уведомление будет высвечиваться во время звонка рядом с именем несохраненного в контактах абонента.
VK в марте прошлого года запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Национальный мессенджер на базе Мах развивает "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
