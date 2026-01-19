Марокко согласилось присоединиться к Совету мира по Газе

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Король Марокко Мухаммед VI согласился войти в "Совет мира" по сектору Газа в ответ на предложение президента США Дональда Трампа, заявил МИД королевства.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии.
«
"Король ответил согласием на предложение президента Дональда Трампа стать членом-учредителем "Совета мира" по Газе", - цитирует заявление марокканского внешнеполитического ведомства информационное агентство MAP.
По данным газеты Wall Street Journal, приглашение войти в состав "Совета мира" получили около 60 правительств, реакция большинства из них пока носит осторожный характер.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.