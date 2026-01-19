Марокко согласилось присоединиться к Совету мира по Газе

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Король Марокко Мухаммед VI согласился войти в "Совет мира" по сектору Газа в ответ на предложение президента США Дональда Трампа, заявил МИД королевства.

"Король ответил согласием на предложение президента Дональда Трампа стать членом-учредителем "Совета мира" по Газе", - цитирует заявление марокканского внешнеполитического ведомства информационное агентство MAP .

По данным газеты Wall Street Journal, приглашение войти в состав "Совета мира" получили около 60 правительств, реакция большинства из них пока носит осторожный характер.