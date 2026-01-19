Рейтинг@Mail.ru
Марокко согласилось присоединиться к Совету мира по Газе - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:19 19.01.2026 (обновлено: 22:30 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/marokko-2068908291.html
Марокко согласилось присоединиться к Совету мира по Газе
Марокко согласилось присоединиться к Совету мира по Газе - РИА Новости, 19.01.2026
Марокко согласилось присоединиться к Совету мира по Газе
Король Марокко Мухаммед VI согласился войти в "Совет мира" по сектору Газа в ответ на предложение президента США Дональда Трампа, заявил МИД королевства. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T22:19:00+03:00
2026-01-19T22:30:00+03:00
марокко
обострение палестино-израильского конфликта
сектор газа
в мире
дональд трамп
оон
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889598517_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_77461a447904adbeaa03b8249336d7cb.jpg
https://ria.ru/20260119/konflikt-1915630213.html
марокко
сектор газа
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889598517_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_67f41047dbb0fc041f27db6434a66e39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
марокко, обострение палестино-израильского конфликта, сектор газа, в мире, дональд трамп, оон, сша, россия
Марокко, Обострение палестино-израильского конфликта, Сектор Газа, В мире, Дональд Трамп, ООН, США, Россия
Марокко согласилось присоединиться к Совету мира по Газе

МИД Марокко заявил, что страна согласилась присоединиться к Совету мира по Газе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВ Рабате
В Рабате - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
В Рабате. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Король Марокко Мухаммед VI согласился войти в "Совет мира" по сектору Газа в ответ на предложение президента США Дональда Трампа, заявил МИД королевства.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии.
«

"Король ответил согласием на предложение президента Дональда Трампа стать членом-учредителем "Совета мира" по Газе", - цитирует заявление марокканского внешнеполитического ведомства информационное агентство MAP.

По данным газеты Wall Street Journal, приглашение войти в состав "Совета мира" получили около 60 правительств, реакция большинства из них пока носит осторожный характер.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
МароккоОбострение палестино-израильского конфликтаСектор ГазаВ миреДональд ТрампООНСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала