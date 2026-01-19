https://ria.ru/20260119/marfin-2068836264.html
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марфина
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марфина - РИА Новости, 19.01.2026
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марфина
Актер Дмитрий Марфин, снявшийся в сериалах "Мосгаз" и "СашаТаня", умер на остановке из-за оторвавшегося тромба, сообщила его коллега Валерия Варченко на своей... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T16:40:00+03:00
2026-01-19T16:40:00+03:00
2026-01-19T16:40:00+03:00
культура
тольятти
мосгаз
дмитрий марфин
санкт-петербургская академия театрального искусства
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068833831_0:150:1794:1159_1920x0_80_0_0_bc8ee6f3c0ab0eb10ea98a351d86e941.jpg
тольятти
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068833831_0:0:1794:1347_1920x0_80_0_0_7db34a66921c0a9861b3557fd53c6dbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тольятти, мосгаз, дмитрий марфин, санкт-петербургская академия театрального искусства, россия
Культура, Тольятти, Мосгаз, Дмитрий Марфин, Санкт-Петербургская академия театрального искусства, Россия
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марфина
Актер Дмитрий Марфин умер на остановке из-за оторвавшегося тромба