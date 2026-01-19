Умер актер из сериалов "Мосгаз" и "СашаТаня" Дмитрий Марфин

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Актер, сыгравший эпизодические роли в сериалах "Мосгаз" и "СашаТаня", Дмитрий Марфин умер в возрасте 47 лет, сообщили в тольяттинском театре "Дилижанс".

"Порадоваться Дню артиста... и уйти... Уйти в Сочельник... Уйти из жизни земной в жизнь иную... Дмитрий Марфин... Наш Дима! Ты всегда будешь с нами!" - говорится в сообщении в группе театра в соцсети "ВКонтакте".