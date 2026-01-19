https://ria.ru/20260119/marfin-2068811620.html
Умер актер из сериалов "Мосгаз" и "СашаТаня" Дмитрий Марфин
Актер, сыгравший эпизодические роли в сериалах "Мосгаз" и "СашаТаня", Дмитрий Марфин умер в возрасте 47 лет, сообщили в тольяттинском театре "Дилижанс". РИА Новости, 19.01.2026
тольятти
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Актер, сыгравший эпизодические роли в сериалах "Мосгаз" и "СашаТаня", Дмитрий Марфин умер в возрасте 47 лет, сообщили в тольяттинском театре "Дилижанс".
"Порадоваться Дню артиста... и уйти... Уйти в Сочельник... Уйти из жизни земной в жизнь иную... Дмитрий Марфин... Наш Дима! Ты всегда будешь с нами!" - говорится в сообщении в группе театра в соцсети "ВКонтакте".
О дате прощания с Дмитрием Марфиным будет сообщено дополнительно, добавили в театре.
Марфин родился в 1978 году в Тольятти
, он воспитанник детской студии ТЮЗа "Дилижанс". Начал играть на сцене этого театра в 1995 году.
В 2004 году окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства
(факультет театра кукол мастер И.А. Зайкин), в 2018 - Самарский государственный институт культуры. С 2013 года был режиссером-постановщиком и мастером художественного слова Тольяттинской филармонии. С 2015 года работал в Тольяттинском Дворце культуры, искусств и творчества.