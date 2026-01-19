Рейтинг@Mail.ru
Умер актер из сериалов "Мосгаз" и "СашаТаня" Дмитрий Марфин - РИА Новости, 19.01.2026
15:07 19.01.2026
Умер актер из сериалов "Мосгаз" и "СашаТаня" Дмитрий Марфин
Умер актер из сериалов "Мосгаз" и "СашаТаня" Дмитрий Марфин - РИА Новости, 19.01.2026
Умер актер из сериалов "Мосгаз" и "СашаТаня" Дмитрий Марфин
Актер, сыгравший эпизодические роли в сериалах "Мосгаз" и "СашаТаня", Дмитрий Марфин умер в возрасте 47 лет, сообщили в тольяттинском театре "Дилижанс".
тольятти, мосгаз, санкт-петербургская академия театрального искусства, дмитрий марфин
Тольятти, Мосгаз, Санкт-Петербургская академия театрального искусства, Дмитрий Марфин
Умер актер из сериалов "Мосгаз" и "СашаТаня" Дмитрий Марфин

Актер Дмитрий Марфин умер в возрасте 47 лет

© Фото : Марфин Марфин/ВКонтактеДмитрий Марфин
Дмитрий Марфин - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Фото : Марфин Марфин/ВКонтакте
Дмитрий Марфин. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Актер, сыгравший эпизодические роли в сериалах "Мосгаз" и "СашаТаня", Дмитрий Марфин умер в возрасте 47 лет, сообщили в тольяттинском театре "Дилижанс".
"Порадоваться Дню артиста... и уйти... Уйти в Сочельник... Уйти из жизни земной в жизнь иную... Дмитрий Марфин... Наш Дима! Ты всегда будешь с нами!" - говорится в сообщении в группе театра в соцсети "ВКонтакте".
О дате прощания с Дмитрием Марфиным будет сообщено дополнительно, добавили в театре.
Марфин родился в 1978 году в Тольятти, он воспитанник детской студии ТЮЗа "Дилижанс". Начал играть на сцене этого театра в 1995 году.
В 2004 году окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства (факультет театра кукол мастер И.А. Зайкин), в 2018 - Самарский государственный институт культуры. С 2013 года был режиссером-постановщиком и мастером художественного слова Тольяттинской филармонии. С 2015 года работал в Тольяттинском Дворце культуры, искусств и творчества.
 
ТольяттиМосгазСанкт-Петербургская академия театрального искусстваДмитрий Марфин
 
 
