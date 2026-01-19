Рейтинг@Mail.ru
01:40 19.01.2026 (обновлено: 05:19 19.01.2026)
"Водяной пистолет": во Франции высмеяли "базуку" Макрона
"Водяной пистолет": во Франции высмеяли "базуку" Макрона

Политик Филиппо назвал пустыми слова Макрона о противодействии Трампу

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о серьезных мерах в ответ на угрозу американского лидера Дональда Трампа ввести пошлины в отношении европейских стран — это пустой звук, заявил в соцсети Х лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Накануне телеканал BFMTV сообщил, что французский лидер запросит активацию со стороны ЕС "инструмента против принуждения", также известного как "торговая базука" на фоне заявления Вашингтона о введении новых пошлин из-за Гренландии.
Главы государств Европейского союза - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Европа боится, что Трамп ликвидирует НАТО, сообщает WSJ
Вчера, 20:10
"Вы, вероятно, везде прочитаете, что Макрон, столкнувшись с новыми тарифами Трампа из-за Гренландии, призвал к активации "инструмента противодействия принуждению", и что это настоящая "базука" ЕС для контратак! Реальность совершенно иная! Это водяной пистолет!" — предупредил он.
По словам политического деятеля, то, о чем говорил Макрон, — очень тяжелая бюрократическая процедура, на реализацию которой могут уйти месяцы. В то же время, пояснил Филиппо, обещанные американским лидером пошлины могут быть введены моментально.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
СМИ: продажа Гренландии обернется катастрофой для Киева
01:04
Франция не только не может в одностороннем порядке защитить себя, потому что передала свой торговый суверенитет ЕС, но и у ЕС в распоряжении только большой водяной пистолет. Что всех смешит!" — заключил Филиппо.
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая в июне увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Кошта созывает заседание Европейского совета из-за ситуации с Гренландией
Вчера, 23:27
 
