"Водяной пистолет": во Франции высмеяли "базуку" Макрона

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о серьезных мерах в ответ на угрозу американского лидера Дональда Трампа ввести пошлины в отношении европейских стран — это пустой звук, заявил в соцсети Х лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Накануне телеканал BFMTV сообщил, что французский лидер запросит активацию со стороны ЕС "инструмента против принуждения", также известного как "торговая базука" на фоне заявления Вашингтона о введении новых пошлин из-за Гренландии.
По словам политического деятеля, то, о чем говорил Макрон, — очень тяжелая бюрократическая процедура, на реализацию которой могут уйти месяцы. В то же время, пояснил Филиппо, обещанные американским лидером пошлины могут быть введены моментально.
Франция не только не может в одностороннем порядке защитить себя, потому что передала свой торговый суверенитет ЕС, но и у ЕС в распоряжении только большой водяной пистолет. Что всех смешит!" — заключил Филиппо.
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая в июне увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.