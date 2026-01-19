Лувр закрыли для посещения из-за забастовки сотрудников

ПАРИЖ, 19 янв – РИА Новости. Парижский музей Лувр вновь закрыл свои двери для посетителей в понедельник из-за забастовки сотрудников, недовольных ухудшением условий труда и нехваткой ресурсов, сообщил сам музей.

В начале января работники Лувра единогласно решили возобновить приостановленную в декабре забастовку. В прошлом месяце музей также закрывался или открывался только частично и с задержкой из-за акций работников.

"В связи с забастовкой музей Лувр сегодня закрыт в исключительном порядке", - говорится в заявлении учреждения в соцсети X

Как сообщает телеканал BFMTV, в понедельник члены профсоюзов провели очередное собрание, на котором вновь решили продолжить протестные акции.

В ноябре Лувр столкнулся с чередой аварий из-за неудовлетворительного состояния внутренних конструкций и водных коммуникаций. В середине месяца музей сообщил о закрытии для посетителей одной из своих галерей из-за хрупкости перекрытий. Кроме того, в конце ноября библиотека Лувра была затоплена грязной водой в результате протечки старых труб, из-за чего были повреждены от 300 до 400 документов.

Осенью 2025 года музей также пережил громкое ограбление. Злоумышленники 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Несколько человек были задержаны по подозрению в ограблении, пяти из них были предъявлены обвинения. Украденные драгоценности так и не были найдены.