13:10 19.01.2026
Лурье пока не может делать ремонт в квартире в Хамовниках, рассказала юрист
Лурье пока не может делать ремонт в квартире в Хамовниках, рассказала юрист
жилье
россия
лариса долина
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
московский городской суд
дело о квартире долиной
Лурье пока не может делать ремонт в квартире в Хамовниках, рассказала юрист

Юрист Земскова: Лурье пока не может делать ремонт в купленной квартире

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПокупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье в Верховном суде России
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье в Верховном суде России - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье в Верховном суде России. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Полина Лурье не может проводить ремонтные работы в проданной певицей Ларисой Долиной квартире в Хамовниках, пока на ней вист обременение в виде ареста, сообщила РИА Новости юрист по недвижимости, член союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при АЮР Галина Земскова.
Согласно регистрационным сведениям объекта недвижимости, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости, на квартире, принадлежавшей Долиной, все еще числится обременение в виде ареста.
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов у дома в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Что происходит с выселением Долиной из квартиры в Хамовниках
12:20
"Арест, наложенный на квартиру, проданную Ларисой Долиной, создает для фактической собственницы Полины Лурье правовые ограничения. У Лурье могут быть ограничения по использованию квартиры, и, хотя проживать в ней она может, любые действия, снижающие ее рыночную стоимость, могут быть оспорены приставом или взыскателем, так как это может помешать реализации имущества", - рассказала собеседница агентства.
Также, по словам Земсковой, у Лурье может быть ограничение по распоряжению, то есть невозможность продать, подарить, завещать или иным образом изменить право собственности на квартиру до снятия ареста, любая сделка будет приостановлена Росреестром.
Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"Пока Лурье ждала ключи". СМИ раскрыли, что сделала Долина перед выселением
Вчера, 12:47
 
ЖильеРоссияЛариса ДолинаФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Московский городской судДело о квартире Долиной
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
