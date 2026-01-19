Лурье пока не может делать ремонт в квартире в Хамовниках, рассказала юрист

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Полина Лурье не может проводить ремонтные работы в проданной певицей Ларисой Долиной квартире в Хамовниках, пока на ней вист обременение в виде ареста, сообщила РИА Новости юрист по недвижимости, член союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при АЮР Галина Земскова.

"Арест, наложенный на квартиру, проданную Ларисой Долиной, создает для фактической собственницы Полины Лурье правовые ограничения. У Лурье могут быть ограничения по использованию квартиры, и, хотя проживать в ней она может, любые действия, снижающие ее рыночную стоимость, могут быть оспорены приставом или взыскателем, так как это может помешать реализации имущества", - рассказала собеседница агентства.