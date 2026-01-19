https://ria.ru/20260119/lure-2068774484.html
Лурье пока не может делать ремонт в квартире в Хамовниках, рассказала юрист
Лурье пока не может делать ремонт в квартире в Хамовниках, рассказала юрист
Полина Лурье не может проводить ремонтные работы в проданной певицей Ларисой Долиной квартире в Хамовниках, пока на ней вист обременение в виде ареста, сообщила РИА Новости, 19.01.2026
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Полина Лурье не может проводить ремонтные работы в проданной певицей Ларисой Долиной квартире в Хамовниках, пока на ней вист обременение в виде ареста, сообщила РИА Новости юрист по недвижимости, член союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при АЮР Галина Земскова.
Согласно регистрационным сведениям объекта недвижимости, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости, на квартире, принадлежавшей Долиной
, все еще числится обременение в виде ареста.
"Арест, наложенный на квартиру, проданную Ларисой Долиной, создает для фактической собственницы Полины Лурье правовые ограничения. У Лурье могут быть ограничения по использованию квартиры, и, хотя проживать в ней она может, любые действия, снижающие ее рыночную стоимость, могут быть оспорены приставом или взыскателем, так как это может помешать реализации имущества", - рассказала собеседница агентства.
Также, по словам Земсковой, у Лурье может быть ограничение по распоряжению, то есть невозможность продать, подарить, завещать или иным образом изменить право собственности на квартиру до снятия ареста, любая сделка будет приостановлена Росреестром
.
Мосгорсуд
25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России
16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.