Евросоюз начал понимать, где его счастье, заявил Лукашенко - РИА Новости, 19.01.2026
12:15 19.01.2026
Евросоюз начал понимать, где его счастье, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что место Европы - вместе с РФ и Белоруссией, и в ЕС начали понимать, где его счастье и что надо быть... РИА Новости, 19.01.2026
Евросоюз начал понимать, где его счастье, заявил Лукашенко

Лукашенко: в Евросоюзе начали понимать, где его счастье

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что место Европы - вместе с РФ и Белоруссией, и в ЕС начали понимать, где его счастье и что надо быть самостоятельным субъектом международных отношений.
"Мы, конечно, не радуемся, что в Европе проблем больше, чем у нас, и что они никуда не денутся от того, чтобы покупать с востока газ, а не только там, с западного полушария, в пять раз дороже, чем Россия всегда предлагала. Мы не радуемся. Я, откровенно говоря, доволен тем, что, наконец, Европа поняла, где их счастье", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске во время встречи с губернатором Кировской области России Александром Соколовым.
Лукашенко заметил, что "задолго до всяких проблем, которые у них сложились, публично говорил о том, что место Европы" вместе с Белоруссией и Россией. "Это наш дом. Здесь надо искать счастье. Не поняли (ранее - ред.), а если и поняли, духу не хватило и сил, чтобы это реализовать", - сказал он.
Однако Лукашенко отметил, что сейчас в Европе приходит понимание этого. "Сегодня уже (канцлер Германии Фридрих) Мерц заявил о том, что надо собственную политику проводить, и если американцы введут (повышенные импортные – ред.) пошлины, то они готовы ответить им большими пошлинами. Может быть, Европа, наконец-то, поняла, что ей надо быть субъектом международных отношений?" - сказал белорусский президент. При этом он заявил, что нее хочет конфронтации между ЕС и США.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Лукашенко задумался, посещают ли западные политики психиатра
9 декабря 2025, 13:20
 
