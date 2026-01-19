Евросоюз начал понимать, где его счастье, заявил Лукашенко

МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что место Европы - вместе с РФ и Белоруссией, и в ЕС начали понимать, где его счастье и что надо быть самостоятельным субъектом международных отношений.
"Мы, конечно, не радуемся, что в Европе проблем больше, чем у нас, и что они никуда не денутся от того, чтобы покупать с востока газ, а не только там, с западного полушария, в пять раз дороже, чем Россия всегда предлагала. Мы не радуемся. Я, откровенно говоря, доволен тем, что, наконец, Европа поняла, где их счастье", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске во время встречи с губернатором Кировской области России Александром Соколовым.
Лукашенко заметил, что "задолго до всяких проблем, которые у них сложились, публично говорил о том, что место Европы" вместе с Белоруссией и Россией. "Это наш дом. Здесь надо искать счастье. Не поняли (ранее - ред.), а если и поняли, духу не хватило и сил, чтобы это реализовать", - сказал он.
Однако Лукашенко отметил, что сейчас в Европе приходит понимание этого. "Сегодня уже (канцлер Германии Фридрих) Мерц заявил о том, что надо собственную политику проводить, и если американцы введут (повышенные импортные – ред.) пошлины, то они готовы ответить им большими пошлинами. Может быть, Европа, наконец-то, поняла, что ей надо быть субъектом международных отношений?" - сказал белорусский президент. При этом он заявил, что нее хочет конфронтации между ЕС и США.
