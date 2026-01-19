https://ria.ru/20260119/lukashenko-2068745801.html
Лукашенко назвал главный приоритет в украинском урегулировании
украина
МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине нужно скорее прекратить гибель людей в ходе конфликта, а не зацикливаться на территориальных вопросах.
"С войной мы разберемся, я думаю. Как никогда, есть такая возможность. Как бы там украинцы сегодня ни артачились, все равно надо идти к тому, чтобы на этой земле был мир", - сказал Лукашенко
в понедельник в Минске
во время встречи с губернатором Кировской области России
Александром Соколовым.
"Надо понимать украинцам: (дело – ред.) не в том, что кусочек туда, кусочек сюда этой земли, территории. Все это понятно, это болезненно для любой страны. Но люди разберутся, где им жить", - продолжил Лукашенко.
По его словам, надо исходить Украине
из этого, а "не гробить каждый день тысячи и тысячи людей".