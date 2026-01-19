Лукашенко назвал главный приоритет в украинском урегулировании

МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине нужно скорее прекратить гибель людей в ходе конфликта, а не зацикливаться на территориальных вопросах.

"Надо понимать украинцам: (дело – ред.) не в том, что кусочек туда, кусочек сюда этой земли, территории. Все это понятно, это болезненно для любой страны. Но люди разберутся, где им жить", - продолжил Лукашенко.