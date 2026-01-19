Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко назвал главный приоритет в украинском урегулировании - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:58 19.01.2026 (обновлено: 12:39 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/lukashenko-2068745801.html
Лукашенко назвал главный приоритет в украинском урегулировании
Лукашенко назвал главный приоритет в украинском урегулировании - РИА Новости, 19.01.2026
Лукашенко назвал главный приоритет в украинском урегулировании
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине нужно скорее прекратить гибель людей в ходе конфликта, а не зацикливаться на территориальных... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T11:58:00+03:00
2026-01-19T12:39:00+03:00
в мире
украина
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058024422_0:27:3179:1816_1920x0_80_0_0_7e8bb3d0e3de1bcdc19d5f9b4c64e530.jpg
https://ria.ru/20251217/lukashenko-2062512725.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058024422_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_55c7b1518b6639cc365259c8058c0fb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, александр лукашенко
В мире, Украина, Александр Лукашенко
Лукашенко назвал главный приоритет в украинском урегулировании

Лукашенко призвал скорее прекратить гибель людей в украинском конфликте

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине нужно скорее прекратить гибель людей в ходе конфликта, а не зацикливаться на территориальных вопросах.
"С войной мы разберемся, я думаю. Как никогда, есть такая возможность. Как бы там украинцы сегодня ни артачились, все равно надо идти к тому, чтобы на этой земле был мир", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске во время встречи с губернатором Кировской области России Александром Соколовым.
"Надо понимать украинцам: (дело – ред.) не в том, что кусочек туда, кусочек сюда этой земли, территории. Все это понятно, это болезненно для любой страны. Но люди разберутся, где им жить", - продолжил Лукашенко.
По его словам, надо исходить Украине из этого, а "не гробить каждый день тысячи и тысячи людей".
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Конфликт на Украине неизбежно закончится миром, заявил Лукашенко
17 декабря 2025, 00:50
 
В миреУкраинаАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала