Рейтинг@Mail.ru
Минск хочет быть мостом между Востоком и Западом, заявил Лукашенко - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 19.01.2026 (обновлено: 12:13 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/lukashenko-2068745319.html
Минск хочет быть мостом между Востоком и Западом, заявил Лукашенко
Минск хочет быть мостом между Востоком и Западом, заявил Лукашенко - РИА Новости, 19.01.2026
Минск хочет быть мостом между Востоком и Западом, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал ЕС к сотрудничеству, заявив, что Минск хочет быть не разделительной линией, а мостом между Западом и Востоком. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T11:57:00+03:00
2026-01-19T12:13:00+03:00
восток
евросоюз
в мире
минск
белоруссия
александр лукашенко
александр соколов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063941002_482:150:2400:1229_1920x0_80_0_0_2ab92a92e0dcf708a82e14dbd94b5e12.jpg
https://ria.ru/20260119/lukashenko-2068745801.html
восток
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063941002_687:0:2310:1217_1920x0_80_0_0_1f47c246735fdee06940421aaadad8cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
восток, евросоюз, в мире, минск, белоруссия, александр лукашенко, александр соколов
Восток, Евросоюз, В мире, Минск, Белоруссия, Александр Лукашенко, Александр Соколов
Минск хочет быть мостом между Востоком и Западом, заявил Лукашенко

Лукашенко: Минск хочет быть мостом между Востоком и Западом

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал ЕС к сотрудничеству, заявив, что Минск хочет быть не разделительной линией, а мостом между Западом и Востоком.
"Давайте сотрудничать. Что мы косо смотрим друг на друга?… Мы хотим быть не какой-то разделительной линией, мы хотим быть мостом между Востоком и Западом", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске во время встречи с губернатором Кировской области России Александром Соколовым.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Лукашенко назвал главный приоритет в украинском урегулировании
11:58
 
ВостокЕвросоюзВ миреМинскБелоруссияАлександр ЛукашенкоАлександр Соколов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала