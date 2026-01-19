https://ria.ru/20260119/lukashenko-2068744310.html
Лукашенко назвал Белоруссию и Россию единым целым в оборонном плане
Лукашенко назвал Белоруссию и Россию единым целым в оборонном плане - РИА Новости, 19.01.2026
Лукашенко назвал Белоруссию и Россию единым целым в оборонном плане
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и РФ готовы вместе защищать свои интересы, страны – единое целое в оборонном плане. РИА Новости, 19.01.2026
Лукашенко назвал Белоруссию и Россию единым целым в оборонном плане
