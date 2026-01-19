Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко назвал Белоруссию и Россию единым целым в оборонном плане - РИА Новости, 19.01.2026
11:57 19.01.2026 (обновлено: 12:26 19.01.2026)
Лукашенко назвал Белоруссию и Россию единым целым в оборонном плане
Лукашенко назвал Белоруссию и Россию единым целым в оборонном плане
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и РФ готовы вместе защищать свои интересы, страны – единое целое в оборонном плане. РИА Новости, 19.01.2026
2026
Лукашенко назвал Белоруссию и Россию единым целым в оборонном плане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и РФ готовы вместе защищать свои интересы, страны – единое целое в оборонном плане.
"Только нас (Белоруссию и Россию – ред.) делить не надо, потому что нас уже трудно разделить в оборонном плане: мы с Россией как единое целое, и на нас смотреть, отдельно на Беларусь, отдельно на Россию, нет никакого смысла. Кому-то хочется, может быть, но так не будет", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске во время встречи с губернатором Кировской области России Александром Соколовым.
"Мы готовы защищать свои интересы", - подчеркнул он.
Лукашенко назвал главный приоритет в украинском урегулировании
Заголовок открываемого материала