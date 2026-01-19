Рейтинг@Mail.ru
Киев после окончания конфликта окажется не нужен Западу, заявил Лукашенко - РИА Новости, 19.01.2026
11:56 19.01.2026 (обновлено: 13:08 19.01.2026)
Киев после окончания конфликта окажется не нужен Западу, заявил Лукашенко
Киев после окончания конфликта окажется не нужен Западу, заявил Лукашенко - РИА Новости, 19.01.2026
Киев после окончания конфликта окажется не нужен Западу, заявил Лукашенко
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Украине после окончания конфликта смогут помочь Белоруссия и РФ, а Западу она может оказаться ненужной. РИА Новости, 19.01.2026
украина, белоруссия, россия, в мире, киев, александр лукашенко, александр соколов
Украина, Белоруссия, Россия, В мире, Киев, Александр Лукашенко, Александр Соколов
Киев после окончания конфликта окажется не нужен Западу, заявил Лукашенко

Лукашенко: Украина после окончания конфликта окажется не нужна Западу

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Украине после окончания конфликта смогут помочь Белоруссия и РФ, а Западу она может оказаться ненужной.
"Я украинцам всегда намекаю: никто кроме нас им не поможет в послевоенное время", - сказал Лукашенко в Минске на встрече с губернатором Кировской области России Александром Соколовым.
По его словам, если США "отвернутся в сторону Ирана, Йемена или же Тайваня - забудут про эту Украину, никому эта Украина не нужна будет". "Надо смотреть вперед… Понимание приходит. Это непростой процесс (мирного урегулирования на Украине - ред.), но эти шаги навстречу надо делать", - добавил белорусский президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Евросоюз начал понимать, где его счастье, заявил Лукашенко
УкраинаБелоруссияРоссияВ миреКиевАлександр ЛукашенкоАлександр Соколов
 
 
