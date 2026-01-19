https://ria.ru/20260119/lantsev-2068687249.html
В "Рособоронэкспорте" рассказали, какой урон "Ланцеты" нанесли ВСУ
19.01.2026
оаэ
абу-даби
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Разведывательно-ударный комплекс "Ланцет" вывел из строя более 4 тысяч единиц военной техники ВСУ, его экспортный вариант будет представлен на выставке UMEX&SimTEX 2026 в ОАЭ, сообщает "Рособоронэкспорт".
"Рособоронэкспорт
" (входит в госкорпорацию "Ростех
") впервые организует единую российскую экспозицию на международной выставке и конференции по беспилотным системам и тренажерам UMEX&SimTEX 2026 в Объединенных Арабских Эмиратах. На мероприятии, которое пройдет с 20 по 22 января 2026 года в Абу-Даби
, спецэкспортер представит передовые отечественные решения в области БПЛА и обсудит перспективы отрасли с делегациями иностранных государств.
"В составе глубоко модернизированного разведывательно-ударного комплекса "Ланцет-Э" на UMEX 2026 представлены разведывательный БЛА Z-16Э, барражирующие боеприпасы с двойным X-образным оперением - "Изделие 51Э" и "Изделие 52Э" от компании ZALA. Ключевыми отличительными особенностями изделий являются низкая эффективная площадь рассеяния (ЭПР) и акустическая сигнатура, устойчивость к РЭБ, точное маневрирование во всех плоскостях, а также быстрое развертывание и простота использования. По данным открытых источников и оценкам военных аналитиков, благодаря этому комплексу выведено из строя более 4 тысяч единиц военной техники", - говорится в сообщении.