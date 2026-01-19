В "Рособоронэкспорте" рассказали, какой урон "Ланцеты" нанесли ВСУ

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Разведывательно-ударный комплекс "Ланцет" вывел из строя более 4 тысяч единиц военной техники ВСУ, его экспортный вариант будет представлен на выставке UMEX&SimTEX 2026 в ОАЭ, сообщает "Рособоронэкспорт".

"В составе глубоко модернизированного разведывательно-ударного комплекса "Ланцет-Э" на UMEX 2026 представлены разведывательный БЛА Z-16Э, барражирующие боеприпасы с двойным X-образным оперением - "Изделие 51Э" и "Изделие 52Э" от компании ZALA. Ключевыми отличительными особенностями изделий являются низкая эффективная площадь рассеяния (ЭПР) и акустическая сигнатура, устойчивость к РЭБ, точное маневрирование во всех плоскостях, а также быстрое развертывание и простота использования. По данным открытых источников и оценкам военных аналитиков, благодаря этому комплексу выведено из строя более 4 тысяч единиц военной техники", - говорится в сообщении.