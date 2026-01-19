Рейтинг@Mail.ru
В "Рособоронэкспорте" рассказали, какой урон "Ланцеты" нанесли ВСУ - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:35 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/lantsev-2068687249.html
В "Рособоронэкспорте" рассказали, какой урон "Ланцеты" нанесли ВСУ
В "Рособоронэкспорте" рассказали, какой урон "Ланцеты" нанесли ВСУ - РИА Новости, 19.01.2026
В "Рособоронэкспорте" рассказали, какой урон "Ланцеты" нанесли ВСУ
Разведывательно-ударный комплекс "Ланцет" вывел из строя более 4 тысяч единиц военной техники ВСУ, его экспортный вариант будет представлен на выставке... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T07:35:00+03:00
2026-01-19T07:35:00+03:00
технологии
оаэ
абу-даби
вооруженные силы украины
рособоронэкспорт
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965690588_0:83:3075:1813_1920x0_80_0_0_842e66ba97596cd7d0ede8ad9533663e.jpg
https://ria.ru/20260119/mikheev-2068687125.html
оаэ
абу-даби
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965690588_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_1f0515b02539d77d3ca2281f84d33dd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, оаэ, абу-даби, вооруженные силы украины, рособоронэкспорт, ростех
Технологии, ОАЭ, Абу-Даби, Вооруженные силы Украины, Рособоронэкспорт, Ростех
В "Рособоронэкспорте" рассказали, какой урон "Ланцеты" нанесли ВСУ

"Рособоронэкспорт": "Ланцет" вывел из строя четыре тысячи единиц техники ВСУ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБеспилотный/барражирующий боеприпас "Ланцет
Беспилотный/барражирующий боеприпас Ланцет - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Беспилотный/барражирующий боеприпас "Ланцет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Разведывательно-ударный комплекс "Ланцет" вывел из строя более 4 тысяч единиц военной техники ВСУ, его экспортный вариант будет представлен на выставке UMEX&SimTEX 2026 в ОАЭ, сообщает "Рособоронэкспорт".
"Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") впервые организует единую российскую экспозицию на международной выставке и конференции по беспилотным системам и тренажерам UMEX&SimTEX 2026 в Объединенных Арабских Эмиратах. На мероприятии, которое пройдет с 20 по 22 января 2026 года в Абу-Даби, спецэкспортер представит передовые отечественные решения в области БПЛА и обсудит перспективы отрасли с делегациями иностранных государств.
"В составе глубоко модернизированного разведывательно-ударного комплекса "Ланцет-Э" на UMEX 2026 представлены разведывательный БЛА Z-16Э, барражирующие боеприпасы с двойным X-образным оперением - "Изделие 51Э" и "Изделие 52Э" от компании ZALA. Ключевыми отличительными особенностями изделий являются низкая эффективная площадь рассеяния (ЭПР) и акустическая сигнатура, устойчивость к РЭБ, точное маневрирование во всех плоскостях, а также быстрое развертывание и простота использования. По данным открытых источников и оценкам военных аналитиков, благодаря этому комплексу выведено из строя более 4 тысяч единиц военной техники", - говорится в сообщении.
Ударный FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Глава "Рособоронэкспорта" рассказал об экспортных контрактах на дроны
07:32
 
ТехнологииОАЭАбу-ДабиВооруженные силы УкраиныРособоронэкспортРостех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала