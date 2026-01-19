Адвокат Лурье рассказала, что осталось в бывшей квартире Долиной

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Из квартиры певицы Ларисы Долиной, которую она продала Полине Лурье, вывезены все личные вещи, кроме той мебели, что была упомянута в договоре купли-продажи, сообщила журналистам адвокат Лурье Светлана Свириденко.

"Вывезли все личные вещи, остались только предметы мебели, которые были оговорены в приложении к договору купли-продажи. Претензий нет, все достаточно тихо и мирно прошло", - сказала она.

Служба судебных приставов ранее возбудила исполнительное производство о выселении Долиной . Утром приставы вместе с представителями Долиной и Лурье работали в квартире.

Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.