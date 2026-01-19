https://ria.ru/20260119/kvartira-2068791107.html
Адвокат Лурье рассказала, что осталось в бывшей квартире Долиной
Адвокат Лурье рассказала, что осталось в бывшей квартире Долиной - РИА Новости, 19.01.2026
Адвокат Лурье рассказала, что осталось в бывшей квартире Долиной
Из квартиры певицы Ларисы Долиной, которую она продала Полине Лурье, вывезены все личные вещи, кроме той мебели, что была упомянута в договоре купли-продажи,... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T13:51:00+03:00
2026-01-19T13:51:00+03:00
2026-01-19T13:55:00+03:00
россия
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068790430_0:24:3235:1845_1920x0_80_0_0_9c40df0c7596f2e28381a153a647226c.jpg
https://ria.ru/20260118/dolina-2068598482.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068790430_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_e43a0af497305aa17effbdf3297dae1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
Адвокат Лурье рассказала, что осталось в бывшей квартире Долиной
Свириденко: в квартире Долиной осталась только отошедшая Лурье мебель
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Из квартиры певицы Ларисы Долиной, которую она продала Полине Лурье, вывезены все личные вещи, кроме той мебели, что была упомянута в договоре купли-продажи, сообщила журналистам адвокат Лурье Светлана Свириденко.
"Вывезли все личные вещи, остались только предметы мебели, которые были оговорены в приложении к договору купли-продажи. Претензий нет, все достаточно тихо и мирно прошло", - сказала она.
Служба судебных приставов ранее возбудила исполнительное производство о выселении Долиной
. Утром приставы вместе с представителями Долиной и Лурье работали в квартире.
Мосгорсуд
25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России
16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.