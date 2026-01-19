Рейтинг@Mail.ru
Эксперт подсказал россиянам, какую квартиру покупать для инвестиций - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:07 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/kvartira-2068683072.html
Эксперт подсказал россиянам, какую квартиру покупать для инвестиций
Эксперт подсказал россиянам, какую квартиру покупать для инвестиций - РИА Новости, 19.01.2026
Эксперт подсказал россиянам, какую квартиру покупать для инвестиций
Идеальная квартира для покупки в инвестиционных целях - это однушка или двушка на среднем этаже в шаговой доступности от метро, рассказал РИА Новости директор... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T06:07:00+03:00
2026-01-19T06:07:00+03:00
жилье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068293748_0:118:3071:1845_1920x0_80_0_0_3d8f601bac82ecf55283210d5bcb472c.jpg
https://ria.ru/20260118/kvartiry-2068577033.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068293748_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f9acd75e1baf17dc9874c57dea57557c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье
Жилье
Эксперт подсказал россиянам, какую квартиру покупать для инвестиций

РИА Новости: лучшей недвижимостью для инвестиций является однушка рядом с метро

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПродажа недвижимости.
Продажа недвижимости. - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Продажа недвижимости.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Идеальная квартира для покупки в инвестиционных целях - это однушка или двушка на среднем этаже в шаговой доступности от метро, рассказал РИА Новости директор инвестиционной компании на рынке недвижимости "Флип" Евгений Шавнев.
"Как правило, идеальная квартира в качестве инвестиционного инструмента выглядит таким образом: недвижимость в шаговой доступности от метро или станции метражом до 60 квадратных метров с развитой инфраструктурой и парковкой", - сказал эксперт.
Для инвестиций, по его словам, лучше всего подходят квартиры маленькой площади: в эконом- и комфорт-классе они наиболее ликвидны.
Однако основной фактор, отметил Шавнев, не метраж, а количество комнат – оптимально их должно быть одна-две. Лучшие этажи - средние с выходом во двор или в лес.
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Россияне предпочитают зарабатывать на сдаче, а не на продаже квартир
Вчера, 08:02
 
Жилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала