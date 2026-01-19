https://ria.ru/20260119/kvartira-2068683072.html
Эксперт подсказал россиянам, какую квартиру покупать для инвестиций
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Идеальная квартира для покупки в инвестиционных целях - это однушка или двушка на среднем этаже в шаговой доступности от метро, рассказал РИА Новости директор инвестиционной компании на рынке недвижимости "Флип" Евгений Шавнев.
"Как правило, идеальная квартира в качестве инвестиционного инструмента выглядит таким образом: недвижимость в шаговой доступности от метро или станции метражом до 60 квадратных метров с развитой инфраструктурой и парковкой", - сказал эксперт.
Для инвестиций, по его словам, лучше всего подходят квартиры маленькой площади: в эконом- и комфорт-классе они наиболее ликвидны.
Однако основной фактор, отметил Шавнев, не метраж, а количество комнат – оптимально их должно быть одна-две. Лучшие этажи - средние с выходом во двор или в лес.