https://ria.ru/20260119/krysy-2068698430.html
Больничная палата, кишащая крысами, попала на видео
Больничная палата, кишащая крысами, попала на видео - РИА Новости, 19.01.2026
Больничная палата, кишащая крысами, попала на видео
В Индии стаю крыс заметили в больничной палате, сообщает National Herald. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T09:32:00+03:00
2026-01-19T09:32:00+03:00
2026-01-19T11:59:00+03:00
в мире
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068696984_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_509fd030a1937593d9226c922a167254.jpg
https://ria.ru/20260116/london-2068363585.html
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068696984_32:0:1472:1080_1920x0_80_0_0_a21a7bea6bef4096d146b412e7aa5be3.jpg
Крысы оккупировали больничную палату в индийском штате Уттар-Прадеш
В штате Уттар-Прадеш (Индия) стая крыс оккупировала больничную палату государственного медицинского колледжа города Гонда. На кадрах запечатлело, как грызуны беспрепятственно перемещаются по помещению, бегая по трубам над головами пациентов и совершая набеги на принесённые им продукты.
2026-01-19T09:32
true
PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия
Больничная палата, кишащая крысами, попала на видео
National Herald: в Индии крысы захватили больничную палату с пациентами
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Индии стаю крыс заметили в больничной палате, сообщает National Herald.
"Власти объяснили нашествие вредителей пищевыми отходами от родственников", — говорится в материале.
Отмечается, что видео сняли 12 января в ортопедическом отделении клиники государственного медицинского колледжа в городе Гонда. На кадрах видно, как грызуны бегают по кислородным трубкам возле больничных коек и забираются на тумбу, где лежит пакет с продуктами.
Руководителю колледжа объявили выговор. По факту инцидента проводится расследование.