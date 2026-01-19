Рейтинг@Mail.ru
Больничная палата, кишащая крысами, попала на видео - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:32 19.01.2026 (обновлено: 11:59 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/krysy-2068698430.html
Больничная палата, кишащая крысами, попала на видео
Больничная палата, кишащая крысами, попала на видео - РИА Новости, 19.01.2026
Больничная палата, кишащая крысами, попала на видео
В Индии стаю крыс заметили в больничной палате, сообщает National Herald. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T09:32:00+03:00
2026-01-19T11:59:00+03:00
в мире
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068696984_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_509fd030a1937593d9226c922a167254.jpg
https://ria.ru/20260116/london-2068363585.html
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Крысы оккупировали больничную палату в индийском штате Уттар-Прадеш
В штате Уттар-Прадеш (Индия) стая крыс оккупировала больничную палату государственного медицинского колледжа города Гонда. На кадрах запечатлело, как грызуны беспрепятственно перемещаются по помещению, бегая по трубам над головами пациентов и совершая набеги на принесённые им продукты.
2026-01-19T09:32
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068696984_32:0:1472:1080_1920x0_80_0_0_a21a7bea6bef4096d146b412e7aa5be3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия
В мире, Индия
Больничная палата, кишащая крысами, попала на видео

National Herald: в Индии крысы захватили больничную палату с пациентами

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Индии стаю крыс заметили в больничной палате, сообщает National Herald.
"Власти объяснили нашествие вредителей пищевыми отходами от родственников", — говорится в материале.
Отмечается, что видео сняли 12 января в ортопедическом отделении клиники государственного медицинского колледжа в городе Гонда. На кадрах видно, как грызуны бегают по кислородным трубкам возле больничных коек и забираются на тумбу, где лежит пакет с продуктами.
Руководителю колледжа объявили выговор. По факту инцидента проводится расследование.
Кадр видео с мышью в ресторане отеля Ritz в Лондоне, опубликованного британскими СМИ - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Посетители заметили мышь в ресторане элитного лондонского отеля
16 января, 17:00
 
В миреИндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала