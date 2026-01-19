https://ria.ru/20260119/krym-2068746401.html
Хуснуллин рассказал о турпотоке в Крым в 2025 году
Более 7,4 миллиона человек отдохнули в Крыму в 2025 году, что на 1,1 миллиона больше показателей 2024 года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 19.01.2026
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Более 7,4 миллиона человек отдохнули в Крыму в 2025 году, что на 1,1 миллиона больше показателей 2024 года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
На совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина Хуснуллин
представил доклад "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя" на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года.
"Благодаря реализации программы туристический поток на Крымский полуостров продолжает расти. Несмотря на сложную ситуацию, в 2025 году в Крым
приехало 7,4 миллиона человек, что на 1,1 миллиона больше, чем в 2024 году", - рассказал Хуснуллин.
По итогам 2024 года турпоток в Крым превысил 6 миллионов человек. В 2023 году Крым принял 5,2 миллиона туристов. В 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов.