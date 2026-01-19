https://ria.ru/20260119/krym-2068717713.html
Правительство направит 93 миллиарда рублей на развитие Крыма в 2026 году
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Правительство РФ в 2026 году направит около 93 миллиардов рублей на реализацию актуализированной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Глава правительства сообщил, что кабмин внес в программу изменения по ряду параметров, включая требования стратегии пространственного развития.
"Всего на реализацию госпрограммы в текущем году планируется направить порядка 93 миллиардов рублей", - заявил Мишустин
В рамках документа продолжится работа по улучшению социальной, транспортной и другой инфраструктуры на полуострове. Будут построены десятки километров сетей газо- и водоснабжения, увеличена протяженность автомобильных дорог. Запланирован капитальный ремонт объектов культурного наследия.
"Важной частью для формирования благоприятного делового климата в этих субъектах является создание условий для привлечения инвестиций. В том числе - и в свободной экономической зоне. Ее резидентам предоставлены льготные кредиты. Рассчитываем, что такое решение позволит организовать свыше восьми тысяч новых рабочих мест", - добавил Мишустин.