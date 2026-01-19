Рейтинг@Mail.ru
Посольство в Испании не получало данных о пострадавших россиянах - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 19.01.2026 (обновлено: 13:12 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/krushenie-2068735605.html
Посольство в Испании не получало данных о пострадавших россиянах
Посольство в Испании не получало данных о пострадавших россиянах - РИА Новости, 19.01.2026
Посольство в Испании не получало данных о пострадавших россиянах
Посольство России в Мадриде на данный момент не располагает информацией о пострадавших российских гражданах в результате схода с рельсов скоростных поездов в... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T11:34:00+03:00
2026-01-19T13:12:00+03:00
в мире
испания
россия
мадрид
столкновение поездов в испании
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068732883_0:151:3070:1878_1920x0_80_0_0_04ae08b6edb165d2f8d2fa0752157501.jpg
https://ria.ru/20260119/ispaniya-2068713053.html
испания
россия
мадрид
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068732883_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_736b8788d62bff708065dc960cd47235.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, россия, мадрид, столкновение поездов в испании
В мире, Испания, Россия, Мадрид, Столкновение поездов в Испании
Посольство в Испании не получало данных о пострадавших россиянах

Посольство в Испании не получало данных о пострадавших при крушении россиянах

© REUTERS / Susana VeraЭкстренные службы на месте столкновения поездов в Испании
Экстренные службы на месте столкновения поездов в Испании - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© REUTERS / Susana Vera
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАДРИД, 19 янв - РИА Новости. Посольство России в Мадриде на данный момент не располагает информацией о пострадавших российских гражданах в результате схода с рельсов скоростных поездов в провинции Кордова, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипломатического ведомства в понедельник.
Авария произошла в воскресенье около 19.45 (21.45 мск.), когда поезд следовавший по маршруту Малага - Мадрид, сошел с рельсов и выехал на соседний путь. По этому пути следовал поезд, отправившийся из Мадрида в Уэльву, который также сошел с рельсов.
"По состоянию на текущий момент информации о пострадавших российских гражданах не имеется. Обращений и просьб о помощи от соотечественников в адрес Посольства не поступало. Держим ситуацию на контроле", - сказали в посольстве.
Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что число погибших в результате крушения поездов может увеличиться и превысить уже подтвержденные 39 человек.
Место столкновения скоростных поездов в Испании - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
СМИ: проверка сошедшего поезда в Испании прошла за несколько дней до ЧП
10:26
 
В миреИспанияРоссияМадридСтолкновение поездов в Испании
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала