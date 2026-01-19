https://ria.ru/20260119/krushenie-2068735605.html
Посольство в Испании не получало данных о пострадавших россиянах
Посольство России в Мадриде на данный момент не располагает информацией о пострадавших российских гражданах в результате схода с рельсов скоростных поездов в... РИА Новости, 19.01.2026
Посольство в Испании не получало данных о пострадавших россиянах
