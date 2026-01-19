Городские службы обеспечили безопасность крещенских купаний в Москве

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Городские службы в полном объеме обеспечили безопасность крещенских купаний, которые прошли в Москве 18 и 19 января, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили 40 площадок. Спасатели сопровождали людей к проруби и обратно, осуществляли постоянный визуальный контроль находящихся в водоемах. Случаев гибели и травматизма в период крещенских купаний на организованных площадках не зарегистрировано", - заявил Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что обеспечению безопасности крещенских купаний уделяется особое внимание, заранее была проведена большая подготовительная работа. Спасатели обследовали места купаний, к ним были обустроены удобные подходы, организована вся необходимая инфраструктура - пункты обогрева и медпомощи, раздевалки и туалеты.

"Во время проведения крещенских купаний в этих точках дежурили в общей сложности более 1,3 тысячи сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев, оснащенных специализированной техникой и средствами спасения. Под контролем находились возможные места несанкционированного купания, там также дежурили спасатели, чтобы не допустить происшествий", - рассказал Бирюков.