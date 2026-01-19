Рейтинг@Mail.ru
Городские службы обеспечили безопасность крещенских купаний в Москве
19:15 19.01.2026 (обновлено: 10:06 20.01.2026)
Городские службы обеспечили безопасность крещенских купаний в Москве
Городские службы обеспечили безопасность крещенских купаний в Москве - РИА Новости, 20.01.2026
Городские службы обеспечили безопасность крещенских купаний в Москве
Городские службы в полном объеме обеспечили безопасность крещенских купаний, которые прошли в Москве 18 и 19 января, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ РИА Новости, 20.01.2026
москва, петр бирюков, крещение господне
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Крещение Господне
Городские службы обеспечили безопасность крещенских купаний в Москве

Бирюков: крещенские купания в Москве прошли без происшествий

Священнослужитель окунает распятие в купель
Священнослужитель окунает распятие в купель - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Священнослужитель окунает распятие в купель. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Городские службы в полном объеме обеспечили безопасность крещенских купаний, которые прошли в Москве 18 и 19 января, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили 40 площадок. Спасатели сопровождали людей к проруби и обратно, осуществляли постоянный визуальный контроль находящихся в водоемах. Случаев гибели и травматизма в период крещенских купаний на организованных площадках не зарегистрировано", - заявил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что обеспечению безопасности крещенских купаний уделяется особое внимание, заранее была проведена большая подготовительная работа. Спасатели обследовали места купаний, к ним были обустроены удобные подходы, организована вся необходимая инфраструктура - пункты обогрева и медпомощи, раздевалки и туалеты.
"Во время проведения крещенских купаний в этих точках дежурили в общей сложности более 1,3 тысячи сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев, оснащенных специализированной техникой и средствами спасения. Под контролем находились возможные места несанкционированного купания, там также дежурили спасатели, чтобы не допустить происшествий", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в преддверии Крещения было организовано временное водоснабжение 34 церквей и храмовых комплексов. Работы проводились по предварительным заявкам, для каждого объекта подбиралось индивидуальное решение.
Священнослужитель совершает обряд освящения воды во время крещенских купаний
В Москве к Крещению дополнительно обеспечили питьевой водой 34 церкви
Вчера, 18:05
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковКрещение Господне
 
 
