Городские службы обеспечили безопасность крещенских купаний в Москве
Городские службы обеспечили безопасность крещенских купаний в Москве - РИА Новости, 20.01.2026
Городские службы обеспечили безопасность крещенских купаний в Москве
Городские службы в полном объеме обеспечили безопасность крещенских купаний, которые прошли в Москве 18 и 19 января, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ
2026-01-19
2026-01-19T19:15:00+03:00
2026-01-20T10:06:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
крещение господне
москва
Городские службы обеспечили безопасность крещенских купаний в Москве
Бирюков: крещенские купания в Москве прошли без происшествий
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Городские службы в полном объеме обеспечили безопасность крещенских купаний, которые прошли в Москве 18 и 19 января, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили 40 площадок. Спасатели сопровождали людей к проруби и обратно, осуществляли постоянный визуальный контроль находящихся в водоемах. Случаев гибели и травматизма в период крещенских купаний на организованных площадках не зарегистрировано", - заявил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что обеспечению безопасности крещенских купаний уделяется особое внимание, заранее была проведена большая подготовительная работа. Спасатели обследовали места купаний, к ним были обустроены удобные подходы, организована вся необходимая инфраструктура - пункты обогрева и медпомощи, раздевалки и туалеты.
"Во время проведения крещенских купаний в этих точках дежурили в общей сложности более 1,3 тысячи сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев, оснащенных специализированной техникой и средствами спасения. Под контролем находились возможные места несанкционированного купания, там также дежурили спасатели, чтобы не допустить происшествий", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в преддверии Крещения было организовано временное водоснабжение 34 церквей и храмовых комплексов. Работы проводились по предварительным заявкам, для каждого объекта подбиралось индивидуальное решение.