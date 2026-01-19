https://ria.ru/20260119/kreschenie-2068677583.html
В Бурятии на Крещение открылись 22 купели
В Бурятии на Крещение открылись 22 купели - РИА Новости, 19.01.2026
В Бурятии на Крещение открылись 22 купели
Двадцать две купели и 25 мест забора освященной воды открылось в Бурятии на Крещение, несмотря на морозы до минус 40 градусов, людей было достаточно много,... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T04:30:00+03:00
2026-01-19T04:30:00+03:00
2026-01-19T04:30:00+03:00
республика бурятия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845904543_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a1d5f0ce489c3aa848bc70c63533c362.jpg
https://ria.ru/20260119/kreschenie-2068675046.html
республика бурятия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845904543_168:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_bb41854874f8d910079010bcd7fffae8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика бурятия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Республика Бурятия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Бурятии на Крещение открылись 22 купели
РИА Новости: в Бурятии на Крещение открылись 22 купели