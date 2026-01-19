Рейтинг@Mail.ru
04:30 19.01.2026
В Бурятии на Крещение открылись 22 купели
республика бурятия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Республика Бурятия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Девушка окунается в купель во время празднования Крещения. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 19 янв - РИА Новости. Двадцать две купели и 25 мест забора освященной воды открылось в Бурятии на Крещение, несмотря на морозы до минус 40 градусов, людей было достаточно много, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства республики.
"В целом, по всей Бурятии было открыто 22 купели и 25 мест заборов освящений воды. Людей было достаточно много, несмотря на сильные холода до минус 40 градусов", - сказал собеседник.
Как сообщает правительство республики, купели оборудованы с соблюдением всех требований безопасности, на местах действуют 23 пункта обогрева людей. Возле мест купания дежурят полицейские, сотрудники МЧС и медики. Все купели будут работать до 18.00 (12.00 мск) понедельника.
Девушка во время крещенских купаний - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
На Крещение в Забайкалье открылось 18 купелей
Республика БурятияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
