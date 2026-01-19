В Бурятии на Крещение открылись 22 купели

УЛАН-УДЭ, 19 янв - РИА Новости. Двадцать две купели и 25 мест забора освященной воды открылось в Бурятии на Крещение, несмотря на морозы до минус 40 градусов, людей было достаточно много, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства республики.