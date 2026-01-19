Девушка во время крещенских купаний. Архивное фото

Девушка во время крещенских купаний

На Крещение в Забайкалье открылось 18 купелей

ВЛАДИВОСТОК, 19 янв – РИА Новости. Восемнадцать купелей открылись в Забайкальском крае на Крещение, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

"Открылось 18 официальных купелей в 16 муниципальных округах. Роспотребнадзор все проверил", - сказал собеседник.

По его словам, температура на улице – 30-37 градусов мороза, температура воды стремится к нулю.

Как сообщает правительство региона, одними из первых, кто окунулся в прорубь, были читинские моржи. Жители региона приходят к купелям семьями. Главы семейств окунаются в прорубь, показывая пример своим детям.