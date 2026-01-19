https://ria.ru/20260119/kreschenie-2068675046.html
На Крещение в Забайкалье открылось 18 купелей
На Крещение в Забайкалье открылось 18 купелей - РИА Новости, 19.01.2026
На Крещение в Забайкалье открылось 18 купелей
Восемнадцать купелей открылись в Забайкальском крае на Крещение, сообщил РИА Новости представитель правительства региона. РИА Новости, 19.01.2026
ВЛАДИВОСТОК, 19 янв – РИА Новости. Восемнадцать купелей открылись в Забайкальском крае на Крещение, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
"Открылось 18 официальных купелей в 16 муниципальных округах. Роспотребнадзор
все проверил", - сказал собеседник.
По его словам, температура на улице – 30-37 градусов мороза, температура воды стремится к нулю.
Как сообщает правительство региона, одними из первых, кто окунулся в прорубь, были читинские моржи. Жители региона приходят к купелям семьями. Главы семейств окунаются в прорубь, показывая пример своим детям.
Везде соблюдаются меры безопасности, у купелей дежурят спасатели и медики, оборудованы палатки. В Чите
место купания оборудовано на озере Кенон, оно будет работать до 22.00 (16.00 мск).