На Крещение в Забайкалье открылось 18 купелей
03:18 19.01.2026
На Крещение в Забайкалье открылось 18 купелей
На Крещение в Забайкалье открылось 18 купелей
Восемнадцать купелей открылись в Забайкальском крае на Крещение, сообщил РИА Новости представитель правительства региона. РИА Новости, 19.01.2026
забайкальский край
чита
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
забайкальский край
чита
2026
забайкальский край, чита, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Забайкальский край, Чита, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
На Крещение в Забайкалье открылось 18 купелей

РИА Новости: на Крещение в Забайкалье открылось 18 купелей

Девушка во время крещенских купаний
Девушка во время крещенских купаний
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Девушка во время крещенских купаний. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 янв – РИА Новости. Восемнадцать купелей открылись в Забайкальском крае на Крещение, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
"Открылось 18 официальных купелей в 16 муниципальных округах. Роспотребнадзор все проверил", - сказал собеседник.
По его словам, температура на улице – 30-37 градусов мороза, температура воды стремится к нулю.
Как сообщает правительство региона, одними из первых, кто окунулся в прорубь, были читинские моржи. Жители региона приходят к купелям семьями. Главы семейств окунаются в прорубь, показывая пример своим детям.
Везде соблюдаются меры безопасности, у купелей дежурят спасатели и медики, оборудованы палатки. В Чите место купания оборудовано на озере Кенон, оно будет работать до 22.00 (16.00 мск).
Забайкальский край, Чита, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
