Краснов объяснил, в чем заключается роль Верховного суда

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Роль Верховного суда заключается в том, чтобы задавать тренды применения законодательства, а не исправлять массово ошибки предыдущих инстанций, заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов в интервью газете " Коммерсант ".

"Роль Верховного суда заключается не в массовом исправлении ошибок - эту модель необходимо последовательно преодолевать. Высшая судебная инстанция призвана задавать стандарты применения закона", - заявил Краснов

Он отметил, что" качественные разъяснения пленума" по актуальным вопросам, а также системная подготовка обзоров судебной практики направлены на формирование устойчивых правовых ориентиров, которые позволят минимизировать количество судебных ошибок.

Краснов назвал это стратегическим курсом, от которого зависит доверие к правосудию.

Он подчеркнул, что роль Верховного суда заключается в ясном и своевременном формировании правовых позиций. Они должны быть понятны не только судейскому сообществу, но и широкой юридической общественности, а также простым людям, у которых есть явный запрос на справедливость, подчеркнул Краснов.