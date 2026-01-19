Рейтинг@Mail.ru
Краснов объяснил, в чем заключается роль Верховного суда - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:29 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/krasnov-2068691810.html
Краснов объяснил, в чем заключается роль Верховного суда
Краснов объяснил, в чем заключается роль Верховного суда - РИА Новости, 19.01.2026
Краснов объяснил, в чем заключается роль Верховного суда
Роль Верховного суда заключается в том, чтобы задавать тренды применения законодательства, а не исправлять массово ошибки предыдущих инстанций, заявил... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T08:29:00+03:00
2026-01-19T08:29:00+03:00
россия
игорь краснов
верховный суд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043989305_0:126:3096:1868_1920x0_80_0_0_06a7775103f799320fe32fa2a0167e02.jpg
https://ria.ru/20260119/krasnov-2068688984.html
https://ria.ru/20250923/krasnov-2043699902.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043989305_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_c35d39a4007124bd1bf121572eb3cd7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, игорь краснов, верховный суд рф
Россия, Игорь Краснов, Верховный суд РФ
Краснов объяснил, в чем заключается роль Верховного суда

Краснов: Верховный суд задает тренды применения законодательства

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкГлава Верховного суда РФ Игорь Краснов
Глава Верховного суда РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Глава Верховного суда РФ Игорь Краснов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Роль Верховного суда заключается в том, чтобы задавать тренды применения законодательства, а не исправлять массово ошибки предыдущих инстанций, заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
"Роль Верховного суда заключается не в массовом исправлении ошибок - эту модель необходимо последовательно преодолевать. Высшая судебная инстанция призвана задавать стандарты применения закона", - заявил Краснов.
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Краснов призвал пересмотреть систему оплаты труда судей
07:58
Он отметил, что" качественные разъяснения пленума" по актуальным вопросам, а также системная подготовка обзоров судебной практики направлены на формирование устойчивых правовых ориентиров, которые позволят минимизировать количество судебных ошибок.
Краснов назвал это стратегическим курсом, от которого зависит доверие к правосудию.
Он подчеркнул, что роль Верховного суда заключается в ясном и своевременном формировании правовых позиций. Они должны быть понятны не только судейскому сообществу, но и широкой юридической общественности, а также простым людям, у которых есть явный запрос на справедливость, подчеркнул Краснов.
В связи с этим был скорректирован формат работы пленума Верховного суда и президиума, они "получили новое дыхание", отметил он.
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Краснов рассказал, что необходимо для развития судебной системы
23 сентября 2025, 11:40
 
РоссияИгорь КрасновВерховный суд РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала