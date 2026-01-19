https://ria.ru/20260119/krasnov-2068691810.html
Краснов объяснил, в чем заключается роль Верховного суда
Краснов объяснил, в чем заключается роль Верховного суда - РИА Новости, 19.01.2026
Краснов объяснил, в чем заключается роль Верховного суда
Роль Верховного суда заключается в том, чтобы задавать тренды применения законодательства, а не исправлять массово ошибки предыдущих инстанций, заявил... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T08:29:00+03:00
2026-01-19T08:29:00+03:00
2026-01-19T08:29:00+03:00
россия
игорь краснов
верховный суд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043989305_0:126:3096:1868_1920x0_80_0_0_06a7775103f799320fe32fa2a0167e02.jpg
https://ria.ru/20260119/krasnov-2068688984.html
https://ria.ru/20250923/krasnov-2043699902.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043989305_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_c35d39a4007124bd1bf121572eb3cd7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь краснов, верховный суд рф
Россия, Игорь Краснов, Верховный суд РФ
Краснов объяснил, в чем заключается роль Верховного суда
Краснов: Верховный суд задает тренды применения законодательства
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
Роль Верховного суда заключается в том, чтобы задавать тренды применения законодательства, а не исправлять массово ошибки предыдущих инстанций, заявил
председатель Верховного суда России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант
".
"Роль Верховного суда заключается не в массовом исправлении ошибок - эту модель необходимо последовательно преодолевать. Высшая судебная инстанция призвана задавать стандарты применения закона", - заявил Краснов
.
Он отметил, что" качественные разъяснения пленума" по актуальным вопросам, а также системная подготовка обзоров судебной практики направлены на формирование устойчивых правовых ориентиров, которые позволят минимизировать количество судебных ошибок.
Краснов назвал это стратегическим курсом, от которого зависит доверие к правосудию.
Он подчеркнул, что роль Верховного суда заключается в ясном и своевременном формировании правовых позиций. Они должны быть понятны не только судейскому сообществу, но и широкой юридической общественности, а также простым людям, у которых есть явный запрос на справедливость, подчеркнул Краснов.
В связи с этим был скорректирован формат работы пленума Верховного суда и президиума, они "получили новое дыхание", отметил он.