МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов призвал пересмотреть систему оплаты труда судей, в частности, он отметил, что заработная плата не индексировалась несколько лет, что также повлияло на отток кадров.

"Вижу определенную несправедливость в том, что зарплата судей выходит на достойный уровень только, по сути, при достижении ими пенсионного возраста, наличии у них высоких квалификационных классов и значительной выслуги. Такой подход к оплате труда необходимо менять", - заявил Краснов в интервью " Коммерсанту ".

По его словам, требуется пересмотр подходов к обеспечению материальных, социальных гарантий мировых и федеральных судей, работников судов.