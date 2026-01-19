Рейтинг@Mail.ru
Краснов призвал пересмотреть систему оплаты труда судей - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:58 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/krasnov-2068688984.html
Краснов призвал пересмотреть систему оплаты труда судей
Краснов призвал пересмотреть систему оплаты труда судей - РИА Новости, 19.01.2026
Краснов призвал пересмотреть систему оплаты труда судей
Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов призвал пересмотреть систему оплаты труда судей, в частности, он отметил, что заработная плата не индексировалась... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T07:58:00+03:00
2026-01-19T07:58:00+03:00
россия
игорь краснов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039830626_0:269:3104:2015_1920x0_80_0_0_42782855b09ffc0f57fcd9e9efeb2429.jpg
https://ria.ru/20251229/sud-2065429966.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039830626_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_0364eda92feb4919d3353df749093a7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, игорь краснов
Россия, Игорь Краснов
Краснов призвал пересмотреть систему оплаты труда судей

Краснов призвал пересмотреть систему оплаты труда и гарантий судей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкИгорь Краснов
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Игорь Краснов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов призвал пересмотреть систему оплаты труда судей, в частности, он отметил, что заработная плата не индексировалась несколько лет, что также повлияло на отток кадров.
"Вижу определенную несправедливость в том, что зарплата судей выходит на достойный уровень только, по сути, при достижении ими пенсионного возраста, наличии у них высоких квалификационных классов и значительной выслуги. Такой подход к оплате труда необходимо менять", - заявил Краснов в интервью "Коммерсанту".
По его словам, требуется пересмотр подходов к обеспечению материальных, социальных гарантий мировых и федеральных судей, работников судов.
"У судьи особая миссия, и она должна достойно оплачиваться в любой период работы. Будут повышаться социальные гарантии и в регионах, работа в которых сопряжена с повышенной нагрузкой или опасностью", - добавил глава Верховного суда.
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Краснов призвал сохранять единые подходы к правоприменению
29 декабря 2025, 14:56
 
РоссияИгорь Краснов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала