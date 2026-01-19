https://ria.ru/20260119/krasnov-2068688984.html
Краснов призвал пересмотреть систему оплаты труда судей
Краснов призвал пересмотреть систему оплаты труда судей - РИА Новости, 19.01.2026
Краснов призвал пересмотреть систему оплаты труда судей
Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов призвал пересмотреть систему оплаты труда судей, в частности, он отметил, что заработная плата не индексировалась... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T07:58:00+03:00
2026-01-19T07:58:00+03:00
2026-01-19T07:58:00+03:00
россия
игорь краснов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039830626_0:269:3104:2015_1920x0_80_0_0_42782855b09ffc0f57fcd9e9efeb2429.jpg
https://ria.ru/20251229/sud-2065429966.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039830626_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_0364eda92feb4919d3353df749093a7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь краснов
Краснов призвал пересмотреть систему оплаты труда судей
Краснов призвал пересмотреть систему оплаты труда и гарантий судей
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов призвал пересмотреть систему оплаты труда судей, в частности, он отметил, что заработная плата не индексировалась несколько лет, что также повлияло на отток кадров.
"Вижу определенную несправедливость в том, что зарплата судей выходит на достойный уровень только, по сути, при достижении ими пенсионного возраста, наличии у них высоких квалификационных классов и значительной выслуги. Такой подход к оплате труда необходимо менять", - заявил Краснов
в интервью "Коммерсанту
".
По его словам, требуется пересмотр подходов к обеспечению материальных, социальных гарантий мировых и федеральных судей, работников судов.
"У судьи особая миссия, и она должна достойно оплачиваться в любой период работы. Будут повышаться социальные гарантии и в регионах, работа в которых сопряжена с повышенной нагрузкой или опасностью", - добавил глава Верховного суда.