Рейтинг@Mail.ru
В Вологодской области вывески "Красное&Белое" заменят на "Продукты" - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/krasnoebeloe-2068842977.html
В Вологодской области вывески "Красное&Белое" заменят на "Продукты"
В Вологодской области вывески "Красное&Белое" заменят на "Продукты" - РИА Новости, 19.01.2026
В Вологодской области вывески "Красное&Белое" заменят на "Продукты"
Замена вывесок сети магазинов "Красное&Белое" на вывески "Продукты" начнется в Вологодской области с февраля, сообщил губернатор Георгий Филимонов. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T17:04:00+03:00
2026-01-19T17:04:00+03:00
общество
череповец
вологодская область
вологда
георгий филимонов
красное & белое
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154876/51/1548765109_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_dfe846bceb6f7dde726cc940bc007c62.jpg
https://ria.ru/20250621/smertnost-2024546555.html
https://ria.ru/20251114/vologda-2055081452.html
https://ria.ru/20260109/alkomarkety-2067015024.html
череповец
вологодская область
вологда
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154876/51/1548765109_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_1691fc8852e453b57a90d6d14069dd3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, череповец, вологодская область, вологда, георгий филимонов, красное & белое
Общество, Череповец, Вологодская область, Вологда, Георгий Филимонов, Красное & Белое
В Вологодской области вывески "Красное&Белое" заменят на "Продукты"

В Вологодской области в феврале заменят вывески "Красное&Белое" на "Продукты"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВывеска сетевого магазина алкогольных и безалкогольных напитков «Красное&Белое».
Вывеска сетевого магазина алкогольных и безалкогольных напитков «Красное&Белое». - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Вывеска сетевого магазина алкогольных и безалкогольных напитков «Красное&Белое».. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Замена вывесок сети магазинов "Красное&Белое" на вывески "Продукты" начнется в Вологодской области с февраля, сообщил губернатор Георгий Филимонов.
Ранее Филимонов сообщал, что все 610 алкомаркетов в Вологодской области закрылись, прекратили продажу алкоголя или сменили формат после введения ограничений на торговлю алкоголем в регионе. Он отмечал, что сеть магазинов "Красное&Белое" более чем полгода не торгует спиртным и приобретает новые вывески. Также, по его словам, все магазины сети "Бристоль" переименованы в "Б-продукты", где алкоголь составляет только 20% ассортимента.
Мужчина держит рюмку водки - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
В Вологодской области снизилась смертность от алко-заболеваний
21 июня 2025, 22:46
"Вывески "Продукты" будут появляться на месте демонтированных конструкций "Красное&Белое". В настоящее время проводится их закупка, поставки начнутся в конце января. Уже с 1 марта из 58 торговых точек сети, в отношении которых прекращена лицензия на алкоголь, 36 магазинов будут соответствовать требованиям областного закона", - написал Филимонов в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что по всему региону алкомаркеты перепрофилируются в продуктовые магазины шаговой доступности с алкогольной лицензией, меняют не только вывески, но и ассортимент. При этом доля алкоголя в общей массе товаров в обновленных точках составляет не более 20%, выставляют его в отдельных торговых залах.
Филимонов также отметил, что в регионе продолжается борьба с "наливайками" и профилактика рынка вейп-продукции.
"Контролируем 48 точек продажи, в том числе 16 в Вологде, 15 в Череповце и 17 в округах региона. Всего в начале прошлого года в регионе было 125 "наливаек". За неделю закрылась одна точка в Череповце. Ведем работу с 95 точками продажи вейпов: 35 в Вологде, 14 в Череповце и 46 в округах региона. За минувшую неделю закрылась одна точка в Череповце. Регулируем торговлю с лета прошлого года, на старте было 316 магазинов продажи вейпов, из них 221 уже закрыт", - сообщил он.
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В Вологодской области демонтировали вывески магазинов "Красное&Белое"
14 ноября 2025, 20:51
«
"Эти шаги уже показали результативность — на Вологодчине не осталось ни одного алкомаркета, регион выходит из депопуляции, остановлено вымирание народа. Борьбу за демографию продолжим", - добавил глава региона.
С 1 марта прошлого года в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу и c 08.00 до 23.00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени.
Покупатель в отделе алкогольной продукции в супермаркете - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Все алкомаркеты в Вологодской области закрылись или перепрофилировались
9 января, 16:14
 
ОбществоЧереповецВологодская областьВологдаГеоргий ФилимоновКрасное & Белое
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала