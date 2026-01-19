В Вологодской области вывески "Красное&Белое" заменят на "Продукты"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Замена вывесок сети магазинов "Красное&Белое" на вывески "Продукты" начнется в Вологодской области с февраля, сообщил губернатор Георгий Филимонов.
Ранее Филимонов сообщал, что все 610 алкомаркетов в Вологодской области закрылись, прекратили продажу алкоголя или сменили формат после введения ограничений на торговлю алкоголем в регионе. Он отмечал, что сеть магазинов "Красное&Белое" более чем полгода не торгует спиртным и приобретает новые вывески. Также, по его словам, все магазины сети "Бристоль" переименованы в "Б-продукты", где алкоголь составляет только 20% ассортимента.
"Вывески "Продукты" будут появляться на месте демонтированных конструкций "Красное&Белое". В настоящее время проводится их закупка, поставки начнутся в конце января. Уже с 1 марта из 58 торговых точек сети, в отношении которых прекращена лицензия на алкоголь, 36 магазинов будут соответствовать требованиям областного закона", - написал Филимонов в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что по всему региону алкомаркеты перепрофилируются в продуктовые магазины шаговой доступности с алкогольной лицензией, меняют не только вывески, но и ассортимент. При этом доля алкоголя в общей массе товаров в обновленных точках составляет не более 20%, выставляют его в отдельных торговых залах.
Филимонов также отметил, что в регионе продолжается борьба с "наливайками" и профилактика рынка вейп-продукции.
"Контролируем 48 точек продажи, в том числе 16 в Вологде, 15 в Череповце и 17 в округах региона. Всего в начале прошлого года в регионе было 125 "наливаек". За неделю закрылась одна точка в Череповце. Ведем работу с 95 точками продажи вейпов: 35 в Вологде, 14 в Череповце и 46 в округах региона. За минувшую неделю закрылась одна точка в Череповце. Регулируем торговлю с лета прошлого года, на старте было 316 магазинов продажи вейпов, из них 221 уже закрыт", - сообщил он.
"Эти шаги уже показали результативность — на Вологодчине не осталось ни одного алкомаркета, регион выходит из депопуляции, остановлено вымирание народа. Борьбу за демографию продолжим", - добавил глава региона.
С 1 марта прошлого года в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу и c 08.00 до 23.00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени.