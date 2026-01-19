https://ria.ru/20260119/krasnodar-2068748869.html
В Краснодаре девочка провалилась в люк по дороге в школу
В Краснодаре девочка провалилась в люк по дороге в школу - РИА Новости, 19.01.2026
В Краснодаре девочка провалилась в люк по дороге в школу
19.01.2026

Десятилетняя девочка в Краснодаре провалилась в открытый люк по дороге в школу, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК и прокуратуре Краснодарского края.
КРАСНОДАР, 19 янв - РИА Новости.
Десятилетняя девочка в Краснодаре провалилась в открытый люк по дороге в школу, возбуждено уголовное дело, сообщили
в СУСК и прокуратуре Краснодарского края.
"Предварительно установлено, что 19 января 2026 года пятиклассница МАОУ СОШ 100ф по пути следования в образовательную организацию провалилась в открытый люк. За медицинской помощью 10-летняя девочка не обращалась, в настоящее время находится по месту жительства", - говорится в сообщении прокуратуры.
"Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара
по данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - заявили в региональном СУСК.
В ходе расследования будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за деятельность в сфере ЖКХ.
Прокуратура округа также организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья детей, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве. Органам местного самоуправления и организациям сферы ЖКХ даны поручения об обследовании инженерной инфраструктуры.