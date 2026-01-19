Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре девочка провалилась в люк по дороге в школу - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:11 19.01.2026 (обновлено: 14:02 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/krasnodar-2068748869.html
В Краснодаре девочка провалилась в люк по дороге в школу
В Краснодаре девочка провалилась в люк по дороге в школу - РИА Новости, 19.01.2026
В Краснодаре девочка провалилась в люк по дороге в школу
Десятилетняя девочка в Краснодаре провалилась в открытый люк по дороге в школу, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК и прокуратуре Краснодарского края. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T12:11:00+03:00
2026-01-19T14:02:00+03:00
происшествия
краснодар
краснодарский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498329_0:68:2736:1607_1920x0_80_0_0_32c40d67fb7e8046d94ece5fc6abfeec.jpg
https://ria.ru/20251227/dtp-2065106027.html
краснодар
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498329_210:61:2444:1737_1920x0_80_0_0_a9214bef0431d46a173e8a09bda944fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодар, краснодарский край, россия
Происшествия, Краснодар, Краснодарский край, Россия
В Краснодаре девочка провалилась в люк по дороге в школу

В Краснодаре десятилетняя девочка провалилась в люк по дороге в школу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 19 янв - РИА Новости. Десятилетняя девочка в Краснодаре провалилась в открытый люк по дороге в школу, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК и прокуратуре Краснодарского края.
"Предварительно установлено, что 19 января 2026 года пятиклассница МАОУ СОШ 100ф по пути следования в образовательную организацию провалилась в открытый люк. За медицинской помощью 10-летняя девочка не обращалась, в настоящее время находится по месту жительства", - говорится в сообщении прокуратуры.
"Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара по данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - заявили в региональном СУСК.
В ходе расследования будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за деятельность в сфере ЖКХ.
Прокуратура округа также организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья детей, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве. Органам местного самоуправления и организациям сферы ЖКХ даны поручения об обследовании инженерной инфраструктуры.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
В Ростове-на-Дону автомобиль с пассажирами провалился в яму на дороге
27 декабря 2025, 21:37
 
ПроисшествияКраснодарКраснодарский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала