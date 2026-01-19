В Краснодаре девочка провалилась в люк по дороге в школу

"Предварительно установлено, что 19 января 2026 года пятиклассница МАОУ СОШ 100ф по пути следования в образовательную организацию провалилась в открытый люк. За медицинской помощью 10-летняя девочка не обращалась, в настоящее время находится по месту жительства", - говорится в сообщении прокуратуры.