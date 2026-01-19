Рейтинг@Mail.ru
Сеул планирует добиваться признания тхэквондо объектом наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 19.01.2026
17:47 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/koreja-2068857653.html
Сеул планирует добиваться признания тхэквондо объектом наследия ЮНЕСКО
Сеул планирует добиваться признания тхэквондо объектом наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 19.01.2026
Сеул планирует добиваться признания тхэквондо объектом наследия ЮНЕСКО
Южная Корея планирует в марте подать в ЮНЕСКО заявку на включение тхэквондо в список нематериального культурного наследия человечества, спустя два года, после... РИА Новости, 19.01.2026
Сеул планирует добиваться признания тхэквондо объектом наследия ЮНЕСКО

Соревнования по тхэквондо
Соревнования по тхэквондо. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Южная Корея планирует в марте подать в ЮНЕСКО заявку на включение тхэквондо в список нематериального культурного наследия человечества, спустя два года, после того как КНДР подала аналогичную заявку, передает в понедельник агентство Рёнхап со ссылкой на администрацию культурного наследия Республики Корея.
Согласно информации агентства, в марте 2024 года КНДР подала в ЮНЕСКО заявку на внесение тхэквондо в список нематериального культурного наследия в качестве традиционного вида боевых искусств КНДР. В настоящее время заявка находится на стадии рассмотрения, вынесение решения по ней ожидается на 21-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия при ЮНЕСКО, которая пройдет с 30 ноября по 5 декабря в китайском Сямэне.
"Мы планируем в марте подать в секретариат при Межправительственном комитете по охране нематериального культурного наследия заявку на регистрацию тхэквондо (в качестве объекта нематериального наследия - ред.)", - приводит в понедельник Рёнхап слова представителя южнокорейской администрации культурного наследия. Как отмечается, в понедельник южнокорейская комиссия по культурному наследию при администрации выбрала тхэквондо для заявки в ЮНЕСКО.
По данным агентства, в случае если заявки обеих сторон будут приняты, тхэквондо станет для Южной Кореи и КНДР уже вторым совместным объектом нематериального культурного наследия после признания таковым традиционной поясной борьбы "ссирым" в 2018 году.
Ранее со стороны КНДР в список нематериального культурного наследия человечества уже были внесены народная песня "Ариран" (в 2014 году), приготовление острой капусты кимчи (2015), пхеньянская холодная лапша "нэнмён" (2022) и обычаи шитья традиционной корейской одежды (2024).
От Южной Кореи в список внесены 23 объекта, включая, способ приготовления корейских ферментированных соусов, культуру приготовления капусты кимчи, жанр народной корейской музыки "пхансори", традиционную песню "кагок" и другие.
