Сеул планирует добиваться признания тхэквондо объектом наследия ЮНЕСКО

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Южная Корея планирует в марте подать в ЮНЕСКО заявку на включение тхэквондо в список нематериального культурного наследия человечества, спустя два года, после того как КНДР подала аналогичную заявку, передает в понедельник агентство Рёнхап со ссылкой на администрацию культурного наследия Республики Корея.
Согласно информации агентства, в марте 2024 года КНДР подала в ЮНЕСКО заявку на внесение тхэквондо в список нематериального культурного наследия в качестве традиционного вида боевых искусств КНДР. В настоящее время заявка находится на стадии рассмотрения, вынесение решения по ней ожидается на 21-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия при ЮНЕСКО, которая пройдет с 30 ноября по 5 декабря в китайском Сямэне.
"Мы планируем в марте подать в секретариат при Межправительственном комитете по охране нематериального культурного наследия заявку на регистрацию тхэквондо (в качестве объекта нематериального наследия - ред.)", - приводит в понедельник Рёнхап слова представителя южнокорейской администрации культурного наследия. Как отмечается, в понедельник южнокорейская комиссия по культурному наследию при администрации выбрала тхэквондо для заявки в ЮНЕСКО.
По данным агентства, в случае если заявки обеих сторон будут приняты, тхэквондо станет для Южной Кореи и КНДР уже вторым совместным объектом нематериального культурного наследия после признания таковым традиционной поясной борьбы "ссирым" в 2018 году.
Ранее со стороны КНДР в список нематериального культурного наследия человечества уже были внесены народная песня "Ариран" (в 2014 году), приготовление острой капусты кимчи (2015), пхеньянская холодная лапша "нэнмён" (2022) и обычаи шитья традиционной корейской одежды (2024).
От Южной Кореи в список внесены 23 объекта, включая, способ приготовления корейских ферментированных соусов, культуру приготовления капусты кимчи, жанр народной корейской музыки "пхансори", традиционную песню "кагок" и другие.