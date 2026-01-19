Сеул планирует добиваться признания тхэквондо объектом наследия ЮНЕСКО

"Мы планируем в марте подать в секретариат при Межправительственном комитете по охране нематериального культурного наследия заявку на регистрацию тхэквондо (в качестве объекта нематериального наследия - ред.)", - приводит в понедельник Рёнхап слова представителя южнокорейской администрации культурного наследия. Как отмечается, в понедельник южнокорейская комиссия по культурному наследию при администрации выбрала тхэквондо для заявки в ЮНЕСКО.