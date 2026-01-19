Рейтинг@Mail.ru
"Хотим, чтобы Россия проиграла": в США резко высказались о переговорах
05:09 19.01.2026 (обновлено: 10:13 19.01.2026)
"Хотим, чтобы Россия проиграла": в США резко высказались о переговорах
"Хотим, чтобы Россия проиграла": в США резко высказались о переговорах
"Хотим, чтобы Россия проиграла": в США резко высказались о переговорах
США виновны в саботаже мирного урегулирования конфликта на Украине, об этом заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис. РИА Новости, 19.01.2026
в мире
украина
россия
дэниел дэвис
москва
"Хотим, чтобы Россия проиграла": в США резко высказались о переговорах

Дэвис обвинил США в саботаже урегулирования украинского конфликта

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. США виновны в саботаже мирного урегулирования конфликта на Украине, об этом заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
"Каждый раз, когда появляется возможность дипломатического решения, чтобы завершить войну, мы отклоняем его. Мы говорили: "Нет, нам это не нужно, мы хотим только, чтобы Россия проиграла"", — сказал он в эфире своего YouTube-канала.
Заголовок открываемого материала