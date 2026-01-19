МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. США виновны в саботаже мирного урегулирования конфликта на Украине, об этом заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
"Каждый раз, когда появляется возможность дипломатического решения, чтобы завершить войну, мы отклоняем его. Мы говорили: "Нет, нам это не нужно, мы хотим только, чтобы Россия проиграла"", — сказал он в эфире своего YouTube-канала.
По его словам, в Вашингтоне были настолько сильно заняты поиском способов ослабления Москвы, что даже не заметили, как сами начали отставать от России и потеряли возможность диктовать условия.
"Россия становится только сильнее. Все, что мы сделали для того, чтобы уничтожить ее — экономически или в военном плане, — провалилось", — резюмировал Дэвис.
Владимир Путин не раз заявлял, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
Как ранее заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, идея о прекращении огня на Украине, продвигаемая Европой, является попыткой дать Киеву время для передышки.
При этом, пояснил глава МИД, Россия и с такими представителями готова вести разговор.