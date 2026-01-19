https://ria.ru/20260119/komnata-2068674514.html
Роспотребнадзор назвал последствия недостаточной влажности в комнате зимой
Длительное нахождении в комнате с недостаточной влажностью воздуха может привести к ощущению сухости в носоглотке, "рези" в глазах, снижению работоспособности и
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Длительное нахождении в комнате с недостаточной влажностью воздуха может привести к ощущению сухости в носоглотке, "рези" в глазах, снижению работоспособности и внимания, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Микроклимат жилых и общественных помещений включает в себя несколько ключевых параметров: температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха. Эти факторы могут оказывать значительное влияние на здоровье и самочувствие человека", - уточнили в ведомстве.
В соответствии с санитарными правилами и нормами в холодный период года допустимые колебания температуры воздуха в жилых комнатах составляют от плюс 18 до плюс 24 градусов в зависимости от региона. Холод в квартире может привести к переохлаждению, снижению иммунитета и обострению хронических заболеваний, особенно у детей, пожилых людей и лиц с ослабленным здоровьем.
"Оптимальная относительная влажность воздуха находится в интервале 30-45% в холодное время года, и в интервале 30-60% в теплый период года. Длительное пребывание в помещении с недостаточной влажностью воздуха может привести к ощущению сухости в носоглотке, "рези" в глазах, снижению работоспособности и внимания, а также развитию простудных заболеваний", - пояснили в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре
рассказали, что оптимальная скорость движения воздуха в помещении составляет 0,1-0,2 метра в секунду. Высокая скорость может вызывать ощущение сквозняка, а низкая – способствовать накоплению загрязняющих веществ.
Для соблюдения допустимых параметров микроклимата ведомство рекомендовало проверить работоспособность имеющихся систем вентиляции, при необходимости установить дополнительные системы местной вентиляции, а также регулярно проветривать помещения.
"Улучшению качества воздуха и поддержанию оптимального микроклимата способствуют и комнатные растения", - сообщили в пресс-службе.